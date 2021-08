“Loro non ci sono più…”. E Vittorio Sgarbi si commuove in diretta: nessuno lo aveva mai visto così

Momento di fortissima commozione nel programma ‘Dedicato’, condotto da Serena Autieri. Ospite della puntata di venerdì 6 agosto è stato il critico d’arte Vittorio Sgarbi, che ha tirato fuori aspetti inediti del suo carattere. Lo abbiamo sempre visto in televisione con toni agitati e sono innumerevoli i litigi nel piccolo schermo di cui si è reso protagonista. Stavolta però il lato strettamente umano ha prevalso e l’emozione lo ha travolto quando ha parlato di argomenti privati molto importanti e tristi.

Recentemente aveva dichiarato sul suo tumore: “È stata dura, ma alla fine è andato tutto bene. Ringrazio quanti si sono presi cura di me (non faccio nomi perché l’elenco sarebbe lungo) ed in particolare i medici e gli infermieri del reparto di Oncologia dell’Ospedale Regina Elena di Roma. Poi chi, ogni giorno, sta al mio fianco e fa i conti con i miei ‘sgarbi’. Ho provato la sofferenza fisica di chi combatte questo male, ma voglio dire che dal cancro si può guarire”. Ma veniamo alle affermazioni di qualche ora fa.

In apertura di intervista, è stato il co-conduttore del programma Rai Gigi Marzullo ad aver chiesto a Vittorio Sgarbi se avesse avuto timore nel momento in cui gli avevano riferito del cancro: “Non ho avuto mai paura, ma ho affrontato la malattia con determinazione. Per me è stata dura, ma si può guarire”. A quel punto è intervenuta Serena Autieri, la quale ha fatto sciogliere definitivamente l’ospite. Infatti, gli ha domandato quali siano gli aspetti della vita che lo emozionano più di tutti gli altri.





Vittorio Sgarbi si è aperto e dal profondo del suo cuore ha dichiarato davanti alle telecamere: “Mi commuovono i buoni sentimenti, i miei genitori che non ci sono più, l’amore puro. Le cose che emozionano tutti”. Successivamente la padrona di casa ha quindi annunciato che l’obiettivo con lui è stato raggiunto e quindi sarà presente anche la prossima settimana: “Volevo che uscisse un’immagine inedita di Vittorio Sgarbi. E quindi tornerà ospite della nostra trasmissione anche la prossima settimana”.

Nella puntata precedente di ‘Dedicato’, era stata invece ospite Enrica Bonaccorti e ha parlato dell’incidente avuto: “Ero nella mia casa all’Argentario, non ho visto il gradino e sono caduta. Ho visto il braccio andare da un’altra parte e ho sentito anche crac. Purtroppo è il destro e non riesco a fare niente, mia figlia mi sta aiutando tanto. Carrà? Era straordinaria, preservava sempre il pubblico”.