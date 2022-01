Vittorio Cecchi Gori deve scontare una condanna a otto anni per bancarotta fraudolenta per il crac della Safin. La sentenza è arrivata nel 2020 e già a quel tempo a causa delle sue precarie condizioni di salute iniziò a scontare la pena in ospedale. La sentenza della Cassazione chiuse una vicenda giudiziaria durata vent’anni. I guai della Safin Cinematografica si sono incrociati con quelli sportivi culminati con il fallimento della Fiorentina Calcio.

Se si è arrivati a una pena residua da scontare in carcere pari a otto anni, cinque mesi e 26 giorni di reclusione è perché la condanna definitiva per la Safin (cinque anni e mezzo) ha determinato l’automatica revoca del condono (tre anni di indulto) legato alla sentenza del 2008 per il crac del club viola. Al vaglio dei giudici sono finiti anche i rapporti personali dell’imprenditore con l’ex compagna Valeria Marini e una ipotesi di corruzione elettorale in Sicilia.

Dopo quella condanna arrivata a marzo 2020 il giudice relatore accolse una richiesta della difesa di Vittorio Cecchi Gori e concesse i domiciliari all’ex patron della Fiorentina vista anche l’emergenza coronavirus che metterebbe a rischio la salute del produttore cinematografico. Nelle ultime ore sono giunte nuove notizie sulle condizioni di salute di Cecchi Gori e a parlare – come si legge su Liberoquotidiano – è il suo medico Antonio De Luca: “Vittorio Cecchi Gori è ricoverato all’ospedale Gemelli di Roma per complicanze polmonari, dovute sicuramente al Covid che ha avuto diverso tempo fa. Ora è negativo”, afferma De Luca





“È ricoverato nel reparto Solventi – dove di solito viene ricoverato anche il Papa”. “È sotto osservazione. Ha avuto il Covid, nonostante le tre dosi di vaccino. Nei giorni scorsi ha avuto un’improvvisa insufficienza respiratoria. È stato ricoverato d’urgenza”. Vittorio Cecchi Gori stava scontando la sua pena ai domiciliari nella sua casa nel quartiere Parioli di Roma quando si è sentito male. Il dottor De Luca è sempre stato vicino a Vittorio Cecchi Gori: a Natale di qualche anno fa gli salvò la vita accorgendosi di un malore improvviso.

Anche in quel caso la corsa in ospedale al Gemelli di Roma e il ricovero. Vittorio Cecchi Gori rimase in coma per qualche settimana poi tornò alla vita di tutti i giorni. In quell’occasione si è riavvicinato anche alla sua ex moglie Rita Rusic. I figli chiesero il massimo riserbo per tutelare le condizioni di salute del padre. Vittorio Cecchi Gori ha scritto alcune delle pagine di storia del cinema italiano, dai cinepanettoni di successo al botteghino agli Oscar vinti con Il Postino (migliore colonna sonora) e La vita è bella (tre premi: miglior film straniero, colonna sonora e attore protagonista Roberto Benigni).