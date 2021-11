“L’ha rifatto!”. Vittorio Brumotti, trasformazione. Lui muto, ma parlano le nuove foto

Vittorio Brumotti è il famoso inviato di Striscia la notizia per i suoi servizi sulla droga e sulla criminalità. Di recente è finito nel mirino del trapper Paname di San Severo, in provincia di Foggia, dove l’inviato di Striscia la notizia è stato aggredito a ottobre durante un servizio sullo spaccio di droga. “Brumotti sulla tua testa ci sta una taglia”, “Foggia spara su di te”, minaccia il trapper nel suo brano “Brumotti Freestyle”. Il video della canzone è stato girato nel quartiere San Bernardino e su Youtube è gia stato visualizzato da oltre 37mila persone.

Lo scorso 5 ottobre Vittorio Brumotti era stato aggredito a San Severo e aveva riportato un trauma facciale e diverse gravi ferite in altre parti del corpo. L’inviato di Striscia la notizia era nel paese del foggiano con la sua troupe da diversi giorni per realizzare una inchiesta sullo spaccio di sostanze stupefacenti che avviene alla luce del sole in un quartiere molto difficile. Il campione di bike trial è stato minacciato, inseguito e malmenato. Brumotti è stato colpito con un pugno in pieno viso. Una aggressione violenta che ha visto l’intervento delle forze dell’ordine.

In quell’occasione restarono contusi alcuni ragazzi della troupe e due agenti che erano intervenuti per porre fine all’aggressione. “La ferocia di queste persone che pensano di dominare il territorio non ci fermerà. Continueremo a girare l’Italia e a denunciare tutte queste situazioni di degrado. Facciamolo tutti per i bambini, non si può far finta di nulla”, aveva detto dopo l’accaduto Vittorio Brumotti.





Dalle ultime foto che appaiono di Vittorio Brumotti, pare che abbia rifatto il naso. Fino a poco tempo fa aveva un naso con una gobba abbastanza evidente. Ora, invece, sfoggia un nasino alla francese, all’insù e molto più piccolo del precedente. Il 41enne, campione di bike trial, però sul social non fa alcuna menzione dell’operazione di rinoplastica a cui si sarebbe sottoposto.

Attualmente Vittorio Brumotti è fidanzatissimo con l’ereditiera 29enne Annachiara Zoppas. Il biker e la bella ereditiera stanno insieme dal 2018 e spesso si è parlato di nozze tra i due, sopratutto dopo che al dito di Annachiara è spinata un anello prezioso. Ma in una recente intervista rilasciata al settimanale “Nuovo” il conduttore di “Paperissima Sprint” ha smentito le voci di matrimonio. Il motivo? L’età della modella e influencer: “Lei ha solo 29 anni e per il momento il nostro progetto è quello di viaggiare tanto, godendoci le bellezze del mondo. In futuro si vedrà, il destino farà il suo corso…”, ha spiegato Brumotti.