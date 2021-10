Pochi giorni fa Fedez e Chiara Ferragni avevano dovuto portare la figlia Vittoria in ospedale. A raccontare tutto per filo per segno era stata mamma Chiara sui social. “Siamo tornati dall’ospedale, Vitto stamattina stava peggio con febbre alta, difficoltà respiratorie e un po’ di disidratazione – spiegava -. Quindi siamo andati al pronto soccorso e adesso, dopo 10 ore lì, siamo tornati a casa dopo gli esami”. La situazione sembrava essere tornata alla normalità ma a quanto pare non ancora del tutto. La notte scorsa la piccola è dovuta tornare in ospedale.

Niente di grave. Semplici precauzioni. È di nuovo l’influencer, insieme a Fedez, a dichiarare su Instagram che durante la notte hanno dovuto portare la bambina al pronto soccorso, dal momento che le per le sue condizioni era opportuno che fosse monitorata dai medici. “Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione”.

Vittoria, dopo Fedez parla Chiara Ferragni



E ancora: “Ha preso da Leo un virus molto comune del raffreddore, che però nei bimbi piccoli come lei, dà luogo a situazioni da dover tenere sotto controllo. Lei è stanca ma sta bene”. Era da qualche giorno, infatti, che Leone veniva inquadrato dai genitori intento a fare l’areosol, per combattere i sintomi del raffreddore.







Malanni tipici di tutti i bambini. Presto per la figlia di Fedez e Chiara Ferragni tutto tornerà alla normalità per la gioia dei tanti fan. Dal giorno della nascita, ovvero lo scorso 23 marzo, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez è diventata la baby protagonista sui rispettivi profili Instagram dei genitori. Per la gioia del loro esercito di fan, l’influencer e il rapper hanno condiviso e condividono aggiornamenti quotidiani di Vittoria, che fino a quando non è venuta al mondo per tutti era solo “Baby V”.



Dalla notizia ufficiale della seconda dolce attesa, i milioni e milioni di follower di Fedez e Chiara Ferragni hanno seguito passo passo questa gravidanza e sono tutti impazziti quando è nata Vittoria Lucia Ferragni. Le foto subito dopo il parto, l’incontro col fratello Leone, i video tra allattamento e singhiozzo, i regali e i vestitini firmati dalla famosa mamma. Il tutto sempre accompagnato da milioni e milioni di like e commenti.