Vincenzo De Lucia è un attore e comico noto per aver partecipato a diversi programmi della televisione italiana. Ha iniziato a muovere i primi passi in teatro fin da giovanissimo come attore, sceneggiatore e regista. Ha collaborato con la compagnia stabile del Teatro Sannazzaro di Napoli ed è specializzato nelle imitazioni.

Nel 2010 Vincenzo De Lucia è entrato nel cast di “Marialuna…una vita tutta in salita!” per la trasmissione della Rai “Palcoscenico” e durante la sua carriera ha lavorato con Paolo Migone allo spettacolo comico “Come sopravvivere ai lavori in casa”. Vincenzo De Lucia ha raggiunto il grande successo grazie alla partecipazione a “Made in Sud”, la trasmissione televisiva in onda su Rai 2 e trasmesso dal centro di produzione Rai di Napoli con Gigi e Ross, Fatima Trotta e Elisabetta Gregoraci e la partecipazione di artisti provenienti dal Sud Italia come Gigi D’Alessio, Biagio Izzo, Lello Arena, Francesco Paolantoni, Max Cavallari e tanti altri.

Vincenzo De Lucia: età, altezza, peso, fidanzata e figli

Vincenzo De Lucia è stato protagonista dell’indimenticabile spettacolo Zia Mara Celebration, interamente dedicato al personaggio della grande Mara Venier e nel 2021 il comico è entrato a far parte del cast fisso “Stasera tutto è possibile”, il programma comico in onda sempre su Rai Due e condotto da Stefano De Martino.





Vincenzo De Lucia è specializzato nell’imitazione dei personaggi femminili come Maria De Filippi, Mara Maionchi, Milena Gabanelli, Barbara D’Urso e Mara Venier (il video dell’imitazione), cosa che nel 2009 gli ha permesso di vincere il Premio Alighiero Noschese, il massimo riconoscimento nazionale per le imitazioni. Nel 2021 è giudice dello show di Rai Uno ‘Tale e Quale Show’.

Poche informazioni invece sulla vita privata. Vincenzo De Lucia è molto riservato e anche sui social non ci sono foto di fidanzate, mogli o figli. L’attore e comico è nato a Napoli nel 1987. Altezza e peso non sono disponibili.