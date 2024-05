Manca pochissimo alla finale di Amici 23 che andrà in onda sabato 18 maggio. Il 7 maggio il talent show Maria De Filippi ha voluto omaggiare i ragazzi con una sorpresa davvero unica e speciale. Marisol, Petit, Mida, Dustin, Sarah e Holden hanno ricevuto un videomessaggio da parte di Maria De Filippi che li esortava a salire sul terrazzo per una sorpresa.

I ragazzi hanno trovato un palco con microfono come un vero e proprio concerto e Marisol e Dustin hanno improvvisato una coreografia. I cantanti si sono invece esibiti con gli inediti e per gli alunni è stata una grandissima emozione. Poi è stato il momento dei guanti di sfida. Petit è stato sfidato da Lorella Cuccarini che per la sua squadra ha schierato Sarah. I brani scelti sono completamente diversi tra loro.

Amici 23, chi vince secondo i bookmakers

La professoressa ha scelto Il regalo più grande di Tiziano Ferro e That’s what I like di Bruno Mars, e chissà come se la caveranno i ragazzi. In casetta è arrivata anche una sfida lanciata da Alfonso Signorini. Il conduttore del Grande Fratello dirigerà la Bohème all’Arena di Verona e ha chiesto agli allievi di realizzare qualcosa per lui.

A poco dalla finale di Amici, si parla ovviamente del possibile vincitore e come sempre entrano in campo anche le scommesse. I nomi che circolano tra gli appassionati del talent show di Maria De Filippi fanno due nomi: Mida e Holden, ma secondo i bookmakers a vincere sarà un altro alunno.

“Adesso si chiedono tutti chi vince Amici 2024? – scrive Biccy riportando il sito Eurobet – Mancano ancora diversi mesi alla conclusione della 23esima edizione del programma condotto da Maria De Filippi (in onda da settembre) ed è difficile effettuare un pronostico, ma utili indicazioni sui partecipanti con maggiori chance di vittoria arrivano dalle quote scommesse di Amici aggiornate”.

io non voglio credere che nell’edizione di mida e holden vincerà petit#amici23 pic.twitter.com/tVQZEjkHqN — silvia🧚🏻‍♀️ (@sssilviaaac) May 2, 2024

“Stando alle quote sul vincente di Amici 2024 al momento il favorito assoluto per il successo in questa edizione è Petit, proposto a 2,25, un vantaggio comunque non troppo considerevole su Holden, la cui vittoria viene offerta a 2,75″. Vediamo quindi le quote dei maggiori siti di sommesse: Petit | 1,85 (Snai), 2,20 (Sisal), 1,8 (Gold Bet); Sarah | 2,25 (Snai), 1,70 (Sisal), 4,5 (Gold Bet); Marisol | 4,00 (Snai), 3,5 (Sisal), 4,5 (Gold Bet); Holden | 6,50 (Snai), 6,0 (Sisal), 3,5 (Gold Bet); Dustin | 10 (Snai), 12,0 (Sisal), 9,0 (Gold Bet); Mida | 25 (Snai), 50,0 (Sisal), 11,0 (Gold Bet).