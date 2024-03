Venerdì 22 marzo alle 21.30 su Rai1 è andata in onda la semifinale di “The Voice Senior”, il talent show che premia i cantanti emergenti over 60, giunto quest’anno alla quarta stagione. In giuria, come sempre, Loredana Berté tornata in forma dopo il ricovero, Gigi D’Alessio, Clementino e Arisa. Nella scorsa puntata i coach hanno dovuto “tagliare” i componenti dei rispettivi team e si presentano con sei cantanti ciascuno. I cantanti in gara hanno avuto l’ultima possibilità di esibirsi e di convincere il proprio giudice a far parte del team di tre che si esibirà nella “Finale” di The Voice Senior, in onda venerdì 5 aprile.

Durante la finale il pubblico da casa voterà tramite il televoto a decretare chi vincerà la quarta edizione di The Voice Senior. Oltre alle performance dei concorrenti, non mancheranno le esibizioni insieme ai coach e i duetti con le interpretazioni dei loro più grandi successi. Una grande festa in musica dove ogni talento ha regalto emozioni.

A emozionare il pubblico Diana Puddu, scelta dal giudice Gigi D’Alessio insieme a Benito Madonia e Luca Minnelli. La cantante sarda ha ricordato i primi tempi a The Voice Senior: “Dopo le prime puntate sono tornata a casa a Quartu Sant’Elena in provincia di Cagliari e devo dire che mi hanno festeggiata. Soprattutto in famiglia e anche gli amici”.

“The Voice Senior è un’esperienza magica e fiabesca per me. Quando tutti si sono girati ero così contenta. I miei genitori hanno visto da casa ed erano molto fieri ed emozionati. Mi fa tanto piacere vederli così contenti“, ha detto ancora Diana, candidata alla vittoria del talent show di Rai Uno.

Diana, che con Un’emozione da poco ha incantato i telespettatori di The Voice Senior e sui social sono piovuti tantissimi commenti: “Una delle pochissime voci in grado di essere all’altezza di “Un’emozione da poco” dell’Artigiana del suono e della voce. Lei è la vincitrice”. “La Puddu spacca e per me The Voice quest’anno è proprio lei”. “Finora solo la Oxa riusciva a farmi venire la pelle d’oca con questa canzone ora c’è anche lei. Se uscisse un album lo comprerei, per me unica”.

“Se non vince vado ai cancelli della Rai”. “Difficilissimo reggere in una canzone del genere, deve vincere”. “Da sarda sono orgogliosa e dico che vincerà alla finale”. E ancora: “Questa donna è una forza della natura, ha una voce che raggiunge tonalità impressionanti, canta in tonalità originale ed è intonatissima. Sarebbe potuta diventare una star”. “Merita di vincere il programma a mani basse e penso che siamo tutti d’accordo”.