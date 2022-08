Attimi di commozione in diretta a Controcorrente su Rete 4. Veronica Gentili si emoziona per la morte di Niccolò Ghedini, morto per complicazioni di una leucemia. La padrona di casa non può di certo fare a meno di dare la brutta notizia a tutti i suoi telespettatori e ospiti in studio. “È morto il senatore di Forza Italia Niccolò Ghedini, la notizia è appena arrivata”, dice la giornalista.

“È stato per molti anni l’avvocato di Silvio Berlusconi e aveva soli 62 anni”, racconta con la voce rotta Veronica Gentili. Succede tutto poco prima della mezzanotte e continua la conduttrice di Controcorrente: “Chiedo alla regia di farci vedere il post che ha fatto Silvio Berlusconi”, mostrando il pensiero che il Cav ha dedicato al suo legale sui social. Lo abbiamo già raccontato, Berlusconi ha salutato il suo caro amico con un messaggio di cordoglio sui social. “Ci ha lasciato il nostro Niccolò – si legge nel messaggio del leader azzurro -“.





Veronica Gentili si emoziona per la morte di Niccolò Ghedini

E ancora: “Non ci sembra possibile ma purtroppo è così, il nostro dolore è grande, immenso, quasi non possiamo crederci…”. “Una notizia molto triste che arriva in diretta mentre siamo qui e non potevamo non darvela”, ha detto infine la giornalista e conduttrice del talk di Rete 4.

A dare la notizia della scomparsa di Ghedini è stato il vicepresidente del gruppo di Fi alla Camera Gianfranco Rotondi: “Addio a Nicolò Ghedini, uno degli amici con cui ho condiviso trent’anni di storia politica, e una delle persone più interessate che siano state a fianco di Silvio Berlusconi. Ha lottato come un leone, e scompare in campagna elettorale, come un combattente indomito che sceglie di cadere sul campo”.

L’uomo, 62 anni, è deceduto mercoledì’ 17 agosto all’ospedale San Raffaele di Milano dove era ricoverato. Era nato a Padova il 22 dicembre 1959. Molti ricorderanno che Ghedini è stato per lungo tempo l’avvocato di Silvio Berlusconi e dal 2001 parlamentare di Forza Italia. Era da tempo in cura per una forma di leucemia e nei mesi scorsi era stato sottoposto a un trapianto di midollo al San Raffaele di Milano.

