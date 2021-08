Si tratta di una delle giornaliste più belle e apprezzate della tv: parliamo di Veronica Gentili, di Mediaset. La sua estate è stata veramente pazzesca dal punto di vista lavorativo. Reduce dalle fatiche di un anno estremamente intenso lavorativamente parlando si prepara per un’annata ancora più ricca di soddisfazioni.

A parlare di lei è Roberto Alessi, intervenuto come di consueto su Novella 2000, ha preso la parola sulla presentatrice che negli ultimi mesi abbiamo visto alla conduzione di programmi come Stasera Italia e Controcorrente (mentre a breve inizierà l’avventura su Italia Uno con Buoni o Cattivi). Il giornalista, scrivendo sulla rivista, ha rivelato una interessante curiosità su Veronica Gentili, riguardante più nello specifico la sua carriera.

Alessi ha detto riguardo Veronica Gentili: “La giornalista Mediaset è ormai impegnata in tre trasmissioni, a breve anche su Buoni o cattivi, ma spulciando la sua biografia ho scoperto che è anche un’attrice. Ha recitato per Gabriele Muccino in Come te nessuno mai, in Provaci ancora prof, in Romanzo Criminale e perfino in un corto di Adriano Giannini per quasi una ventina di lavori totali”.





Ma non è finita perché il giornalista di Novella 2000 si è soffermato a lungo su Veronica Gentili, rivelando come il suo ruolo in tv sia diverso rispetto a quanto ipotizzato in un primo momento: “Pensare che la volevano relegare a opinionista bella e poco parlante. L’anno scorso ha scritto anche un libro, Gli immutabili, per La Nave di Teseo, diretta dalla severissima Elisabetta Sgarbi”.

E ancora: “Chi la fermerà?” – ha scritto Roberto Alessi riguardo alla giornalista e conduttrice – . Veronica Gentili si prepara per la nuova avventura su Italia Uno, dove presto approderà al timone di Buoni o cattivi. In una recente intervista la bellissima giornalista ha raccontato che per lei questo è solo l’inizio.