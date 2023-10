Giornalista pubblicista dal 2015, Veronica Gentili è figlia dell’avvocato Giuseppe Gentili e dalla gallerista Netta Vespignani, (all’anagrafe Maria Antonietta Santi) morta il 31 marzo 2021. Dopo il diploma al Liceo ginnasio statale Terenzio Mamiani, la giornalista si è iscritta all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico nel 2006.

Nel 2006 Veronica Gentili ha debuttato come attrice, sceneggiatrice e regista al Gigi Proietti Globe Theatre Silvano Toti con l’Otello di William Shakespeare e ha preso parte al film Come te nessuno mai di Gabriele Muccino del 1999. Per la televisione e il teatro, ha collaborato anche nella stesura di alcune sceneggiature.

Veronica Gentili è diventata un volto noto della televisione dal 2013, quando è diventata ospite fissa di alcuni talk show come La gabbia, L’aria che tira e Coffee Break su La7. Nel 2015 è diventata giornalista pubblicista e ha iniziato a collaborare con Il Fatto Quotidiano. Nel 2016 inizia a scrivere sul Fatto Quotidiano e, come detto, diventa ospite fissa di alcuni talk show in onda su La7. Nel 2018 è stata co-conduttrice del programma Stasera Italia, poi ancora conduttrice per Stasera Italia Weekend e durante le vacanze estive e nelle festività natalizie Stasera Italia News.

Dal 2021al 2022 ha condotto il programma Controcorrente e nel settembre 2023 è diventata conduttrice de Le Iene prendendo il posto di Belen Rodriguez. La giornalista è affiancata al comico e conduttore Max Angioni. Per quanto riguarda la vita privata, Veronica Gentili è sempre molto attenta alla sua privacy e non ama sbandierare ai quattro venti la sua relazione. La giornalista è fidanzata da sette anni con Massimo, che lavora nel cinema come sceneggiatore.

Suo fratello (hanno la madre in comune) è Alessandro Vespignani, docente di Fisica, Informatica e Scienze della Salute presso la Northeastern University di Boston e direttore e fondatore del Laboratory for the modeling of Biological and Socio-techincal System. Veronica Gentili è nata a Roma il 9 luglio del 1982. È alta 170 centimetri per un peso forma di circa sessanta chili.