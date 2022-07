“Tutt’altra vita”. Veronica Ciardi 12 anni dopo il GF. Cosa fa e com’è oggi (col marito famoso)

Impossibile dimenticare Veronica Ciardi del Grande Fratello, una delle concorrenti che sono entrate nella storia del reality show di Canale 5. Sono ormai passati 12 anni dalla sua avventura nella Casa più spiata d’Italia e tutti si chiedono che fine ha fatto la donna. Proprio negli ultimi giorni e anche nelle ultime ore sono avvenuti due episodi importanti nella sua vita. Il primo fa riferimento ad un grande cambiamento, mentre il secondo ad un momento decisamente molto nostalgico.

Dunque, attraverso i social network Veronica Ciardi del Grande Fratello ha mostrato un paio di foto emblematiche che hanno fatto sobbalzare dalla sedia i follower. I quali hanno potuto ammirarla insieme a persone che hanno rappresentato molto in una fase della sua esistenza. Dunque, abbiamo una risposta definitiva alla domanda su che fine ha fatto l’ex concorrente del programma Mediaset. La quale, per chi non lo sapesse, è anche unita in matrimonio con un famoso calciatore. (Leggi anche GF Vip 7, tegola per Signorini).





Veronica Ciardi del Grande Fratello: ecco che fine ha fatto

Dunque, osservando il suo profilo Instagram, nelle ultime ore Veronica Ciardi del Grande Fratello ha pubblicato una sua vecchia foto insieme agli ex compagni di avventura del reality. E poi nella seconda immagine ha emozionato tutti e a breve capirete le ragioni di questo apprezzamento da parte di numerosissimi suoi fan. Dunque, che fine ha fatto l’ex gieffina? Andiamo a scoprire insieme che tipo di decisione ha assunto con suo marito e con chi si è mostrata sui social network.

Veronica Ciardi è sposata con il calciatore ex Juventus Federico Bernardeschi, il quale ha firmato da pochi giorni un nuovo contratto con il club canadese del Toronto. Dunque, anche lei ha ovviamente deciso di seguire le orme del coniuge e ha lasciato l’Italia per recarsi all’estero insieme alle sue figlie. Poi si è passati anche al momento amarcord, infatti ha pubblicato una vecchia foto dal confessionale del GF Vip e ora ha nuovamente incontrato tre ex concorrenti dell’edizione del 2010.

Veronica Ciardi ha nuovamente rivisto a distanza di tanti anni Mara Adriani, Cristina Pignataro e Maicol Berti. Una foto di gruppo che è stata gradita da tutti i suoi seguaci. La moglie di Federico Bernardeschi ha probabilmente voluto salutarli con affetto, prima che la distanza tra loro diventasse notevole. Infatti, ha deciso di andare in Canada per seguire da vicino la nuova esperienza calcistica del giocatore della Nazionale azzurra.

