Il Grande Fratello è terminato da una settimana ormai, ma a distanza di sette giorni non si parla d’altro che della fine della storia tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. I fan della coppia non riescono ancora a farsene una ragione. In tanti sperano ancora in un ripensamento da parte dell’ex velina.

Negli ultimi giorni sono circolate diverse teorie sul perché lei abbia deciso di lasciarlo proprio durante l’ultima puntata, dopo aver giurato per sei mesi che il loro fosse un amore vero, davanti a tutta Italia. Shaila ha spiegato che si è sentita manipolata. Ma questa spiegazione non ha mai convinto davvero lo zoccolo duro degli Shailenzo. Soprattutto le lolline, le fan più sfegatate del fotomodello milanese, che sotto sotto non si sono mai fidate di Gatta. Ed è proprio da quel fandom che arriva una teoria molto particolare sulla fine della coppia big del GF.

“La verità su Shaila”. L’ultima rivelazione agita i fan: e dopo questa…

Sentite cosa scrive un utente su X stamattina: “È entrata come Shaila Gatta, si è trasformata in Shaila… e fuori è tornata Shaila Gatta. Purtroppo Shaila è circondata da vip e Lorenzo, per lei, è solo un ragazzo di periferia”. Questo commento fa seguito a una foto pubblicata dalla ballerina ieri, durante una serata insieme ad alcuni amici, con lei che appare sorridente, in un locale milanese.

I sostenitori di Lorenzo non accettano di vederlo soffrire. Qualcuno è convinto che lui si prenderà presto una rivincita con una carriera sfolgorante in televisione, e che a quel punto Shaila si pentirà della sua scelta: “Per adesso aspetta che Lorenzo abbia successo in TV più di lei. Si dice che Le Iene lo abbiano già puntato. Poi, chiaramente, bisognerà vedere cosa deciderà di fare lui, se accettare o meno la proposta che sicuramente gli faranno”.

È entrata come Shaila Gatta, si è trasformata in Shaila e fuori è ritornata Shaila Gatta.. Purtroppo Shaila Gatta è circondata da vip e Lorenzo per lei è solo un ragazzo di periferia!#shailenzo — gf24 (@gf24z) April 5, 2025

Poi ci sono i più realisti, che domandano: “Ma chi sarebbero questi vip? Fai i nomi, grazie”.E c’è anche chi prova a sdrammatizzare: “Ma scusate, che polemica! Sta ragazza non ha mica amma**ato nessuno. Semplicemente è uscita, si sarà rivista, non si è piaciuta, capita. Da fuori la visione è diversa e magari ha fatto una scelta. Non sarà mica l’unica che lascia un ragazzo, madonna!”.