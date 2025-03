Roma ha dato oggi l’ultimo saluto a Pietro Genuardi, l’attore scomparso all’età di 62 anni dopo una lunga battaglia contro una malattia. Il suo addio ha commosso il pubblico e il mondo dello spettacolo, che lo ha sempre considerato un volto amato e familiare, grazie ai suoi ruoli in fiction di successo come Il Paradiso delle Signore e Centovetrine.

I funerali si sono svolti nel pomeriggio nella capitale, in un clima di grande emozione ma anche di affetto e gratitudine per l’eredità artistica e umana lasciata da Genuardi. Le telecamere de La Volta Buona hanno raccolto le parole toccanti della moglie Linda e del figlio Jacopo, che hanno voluto ricordarlo con il sorriso, come avrebbe desiderato.

Addio a Pietro Genuardi, le parole del figlio e della moglie

Tra i primi a parlare è stato Jacopo, che ha voluto sottolineare il legame speciale tra suo padre e il pubblico: “Vogliamo dare l’ultimo saluto a papà con dei sorrisi luminosi. La gente lo ricorda con amore e con luce. Papà era amico di tutti, aveva sempre una parola buona per chiunque, anche per il suo pubblico. Non ha mai detto di no a una foto o a un autografo, le persone questo lo portano dentro. Non ci hanno mai lasciati soli e questo è bellissimo. Come papà era prima di tutto un amico”. Parole che descrivono perfettamente lo spirito di Pietro Genuardi, un attore che non ha mai smesso di essere vicino ai suoi fan, mostrando sempre gentilezza e disponibilità.

Anche Linda, la moglie dell’attore, ha voluto condividere un ricordo personale, con una nota di tristezza ma anche con il desiderio di onorare la volontà di Pietro: “Vogliamo celebrare Pietro con il sorriso. Vorrei che oggi fosse una festa. Avrebbe voluto che fossimo gioiosi e felici. Speravamo che le cose andassero in maniera diversa. Io ci speravo davvero. Noi eravamo insieme da 13 anni. Pietro non amava il numero 13 e continuava a dirmi che questo non sarebbe stato un buon anno. Gli dicevo che non sarebbe stato così, ma forse aveva ragione”.

“Papà era amico di tutti”. Al microfono di @domenicomarock le parole di Jacopo, il figlio di #PietroGenuardi ❤️ #LVB pic.twitter.com/iAZOHSwJd4 — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 18, 2025

“Non mi rimprovero nulla, perché gli sono stata accanto sempre, gli ho detto tutti i giorni che lo amavo, lo sapeva benissimo e lo sa ancora adesso”. Al microfono di @domenicomarock le parole commosse di Linda, la moglie di #PietroGenuardi ❤️ #LVB pic.twitter.com/P8oEdmhTxe — La Volta Buona (@voltabuonarai) March 18, 2025

Un’ultima riflessione che lascia il segno, testimonianza di un amore profondo e di un dolore che si mescola alla voglia di mantenere vivo il ricordo dell’attore con affetto e positività. L’addio a Pietro Genuardi non è stato solo un momento di commozione, ma anche una celebrazione della sua vita, della sua carriera e del suo modo di affrontare la malattia con dignità e forza. Il suo sorriso, così come il suo talento, resteranno impressi nella memoria di chi lo ha conosciuto e apprezzato, sia sullo schermo che nella vita di tutti i giorni.

