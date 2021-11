Il finesttimana chiama Verissimo e come sempre il salotto tv del sabato e della domenica pomeriggio ospiterà grandi nomi del monto dello spettacolo e non solo. Sabato 27 novembre 2021 da Silvia Toffanin si parlerà di un grande ritorno, quello dei Modà, ein studio ci sarà il frontman Kekko Silvestre, il frontman della band. Ancora: spazio a Christian De Sica, Marcella Bella e Federica Cappelletti e la coppia nata a UeD formata da Andrea Dal Corso e Teresa Langella.

Anche domenica 28 novembre non mancheranno le emozioni con le interviste a Alessandro Siani, Sandra Milo, Riccardo Fogli e Serena Grandi. Ma come si è appreso dalle anticipazioni e dalle stesse Storie Instagram dell’ospite vip di Verissimo sabato ci sarà un fuoriprogramma che però non verrà mostrato al pubblico di Canale 5 durante l’intervista con Silvia Toffanin.

“Attacco d’ansia” a Verissimo per l’ospite vip

Teresa Langella, ex tronista di UeD, parlerà del suo amore con Andrea Dal Corso ma non solo. Tra le sue Storie di Instagram anticipa: “Mi ha colto un forte attacco d’ansia che non sono riuscita a gestire ma che non vogliamo assolutamente mostrarvi”. E poi, sempre nel messaggio apparso sui social prima dell’intervista a Verissimo, che com’è noto è un programma registrato: “Ho vissuto un’ora difficile”.





Teresa Langella ha trovato il coraggio di denunciare le molestie subite in passato sabato 27 novembre nello studio di Verissimo. Ma “non so se domani avrò la forza di vedere l’intervista perché nonostante fossi entusiasta di conoscere la dolcissima Silvia, purtroppo ho vissuto un’ora davvero difficile”, ha continuato l’ex UeD su Instagram.

Quindi ha colto l’occasione per fare un appello importante: “Fate in modo che quanto io abbia fatto non vada perso, che abbia un senso grande, fatemi sentire che sarete forti e coraggiose più di me, perché gli abusi non devono indurci al silenzio ma devono essere motivo di forza e solidarietà femminile. Denunciamo perché denunciare è un po’ come rinascere”, ha scritto sui social l’ospite di sabato di Verissimo.