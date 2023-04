Ma dove diavolo sono finiti tutti quanti? Come chi? Ma quelli del Grande Fratello Vip, no? I concorrenti della settima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini, che come ogni anno porta a Mediaset un carrozzone di polemiche e strascichi ma pure tanti bei soldini, sembrano scomparsi. Almeno stando ai prossimi ospiti di Verissimo, rotocalco pomeridiano di Canale 5 condotto dalla bella e brava Silvia Toffanin che ogni volta intervista personaggi del mondo dello spettacolo, della tele e così via.

Come notato da GossipeTv qualcuno si sarebbe potuto aspettare di vedere, sabato 7 aprile e domenica 8 (lo show ha raddoppiato l’appuntamento settimanale rispetto all’anno scorso, ndr), i protagonisti del GF Vip 7. Ma così non sarà. Infatti, secondo le anticipazioni riportate gli ospiti saranno tante star e starlette, ma dei gieffini manco l’ombra. Come mai? Eh, vattelappesca, dirà qualcuno. E invece i motivi ci sono, come tutti sanno bene dopo la ‘sfuriata’ di Piersilvio Berlusconi che, da ad del Biscione, ha voluto punire certi comportamenti ritenuti troppo trash. Pure per il GF Vip.

Gli ospiti di Verissimo e i gieffini ‘fatti fuori’

Dunque sabato 7 aprile, a partire come sempre dalle 16:30 su Canale 5, a Verissimo vedremo Anna Valle e Giuseppe Zeno, in vista della fiction “Luce dei tuoi occhi 2” a partire dal 12 aprile. Poi Elena Di Cioccio, autrice del libro “Cattivo sangue” e Samu, il ballerino eliminato da Amici di Maria De Filippi. Spazio quindi a Michele Cucuzza, protagonista in “Back to school” e al cantante Luigi Strangis, che sta per uscire con un nuovo singolo. Infine Eleonora Pedron e Alessandra Pierelli racconteranno la loro amicizia. E i gieffini?

I vari Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi, Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, insomma i vipponi che hanno dato vita per mesi a dinamiche e relazioni, più o meno autentiche, dove sono finiti? Di loro a Verissimo nessuna traccia. D’altra parte basta dare uno sguardo a come Silvia Toffanin trattò il ‘povero’ Alex Belli (VIDEO) sulla tresca a tre con Soleil Sorge e la convivente Delia Duran per capire che la conduttrice certi teatrini non li sopporta proprio.

Insomma, c’è la possibilità di vedere prima o poi gli ex concorrenti del GF Vip 7 ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oppure dall’alto è arrivato lo stop? E se e quando ci andranno, riceveranno lo stesso trattamento della battagliera conduttrice che mise alle strette Alex Belli, piuttosto innervosito dalla piega presa dall’intervista, oppure no? Staremo a vedere…

