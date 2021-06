Sempre cattivissime le Iene che nella puntata del 1 giungo hanno dato vita a uno scherzo scherzo ai danni di Vera Gemma, una delle protagoniste dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. Vera, appena rientrata in Italia, e dopo aver rispettato la dovuta quarantena, è stata presa di mira da Stefano Corti e Alessandro Onnis, che hanno organizzato una burla con la complicità di Jeda Filal, il fidanzato. Il giovane quindi ha finto di voler mollare Vera Gemma, con la quale fa coppia fissa da un anno, dopo la sua avventura in Honduras.

Poi il ragazzo, che ha solo 22 anni, ha fatto credere alla figlia di Giuliano Gemma di averle portato via una sostanziosa somma di denaro per produrre una giovane cantante alle prime armi. A dare la notizia il direttore di banca che si è prestato al gioco e ha comunicato a Vera Gemma che sul suo conto bancario sono stati prelevati circa centomila euro. Un notizia che ha letteralmente sconvolto l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, che in preda ad una crisi di nervi è scoppiata a piangere.

Poi la verità, ma le cose non si sono placate: qui Vera Gemma ha ricoperto di insulti il fidanzato, usando diverse parolacce e minacce di denunce, e non ha esitato a schiaffeggiare il povero Jeda. La situazione stava degenerando quando sono intervenute Le Iene, che hanno prontamente avvisato Vera Gemma che era tutta una burla.





Neanche ora Vera si è calmata e l’ha presa molto bene e ha attaccato gli inviati de Le Iene: “Ma io sto malissimo! Andate a fan****! Ma Jeda ma come ti viene in mente?!?”. Poco dopo, c’è da dire, che Vera Gemma si è anche scusata con la ragazza che ha ricoperto il ruolo di amante di Jeda per tutte le offese che ha pronunciato nei suoi confronti.

Tra i partecipanti al brutto scherzo anche Gennaro Lillio, ex concorrente del Grande Fratello di Barbara D’Urso. Il modello napoletano ha conosciuto Vera durante l’ultima edizione di Pechino Express: tra i due è nata una splendida amicizia che dura ancora oggi. E anche per lui le parole non sono state proprio carine. Che terremoto Vera Gemma.