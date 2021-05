“Erano disperati, poi ferma in mare”. Vera Gemma lo svela solo ora. È successo dopo l’eliminazione dall’Isola dei Famosi

Vera Gemma, tutto quello che i fan vogliono sapere sull’Isola dei Famosi. Il suo nome ha sicuramente attirato fin da subito l’attenzione dei telespettatori facendo di Vera Gemma la naufraga più apprezzata dell’edizione del reality. Lo sfogo di Vera arriva solo dopo la sua esperienza sull’Isola e tra le pagine della rivista Rolling Stone si è lasciata andare a qualche confidenza in più.

Non solo ammiratori, ma anche hater che continuano a orbitarle intorno. Vera Gemma ha detto qualcosa a riguardo: “Le tutine che ho sfoggiato a L’Isola dei Famosi? Mi hanno massacrata e io continuo a fare l’errore di leggere i commenti come una strana forma di masochismo. Elisa Isoardi mi ha detto che gli hater hanno il valore di uno che ti manda a fanculo ai semafori”.

“Io, però, sono curiosa di vedere fino a che punto arriva questo odio senza limiti. La gente che si scatena verso di me credo abbia una vita abbastanza infelice. Non mi verrebbe mai di scatenare le frustrazioni su un personaggio pubblico. Ben vengano, comunque: mia madre diceva che è meglio essere odiati che compatiti”. E ancora: “La libertà fa paura, è ancora tabù. Sono una donna che, foto a parte, non utilizza filtri di nessun tipo nella vita di tutti i giorni”.





“Sono nuda nell’anima, schietta, diretta, sexy. E che si accompagna a un ragazzo più giovane. Le mie sono forme di libertà che danno fastidio a coloro che si sentono poco liberi: rappresento ciò che avrebbero voglia di fare, ma non faranno mai. Si scatenano contro me, ma dovrebbero farlo verso la loro repressione e i loro limiti”. Poi una rivelazione su Temptation Island: “Asia Argento è andata ospite nella puntata in cui sono stata eliminata definitivamente. E mi ha detto di aver trovato gli autori e il regista disperati per il fatto che uscissi”.

“Credo abbiano fatto di tutto per salvarmi, ma non me ne rendevo conto e, ogni volta, ero pronta a tornare a casa. Dopo l’eliminazione mi tenevano ferma nel mare e io chiedevo le motivazioni per le quali non mi stessero portando in hotel, ma in un’altra isola. Non capivo. Speravo fosse il pubblico a salvarmi, ma sospettavo fossero gli autori. Avevo le telecamere puntate più di altri, mi facevano fare tantissimi confessionali. Del resto creavo dinamiche, facevo casino, non avevo remore a dire le cose in faccia, litigavo. Mi veniva tutto naturale, non per attirare l’attenzione. Ero me stessa e, anzi, forse nella vita sono peggio. Sull’Isola mi sono tenuta: ero consapevole di essere in tv”.