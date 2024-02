Puntata dal finale pazzesco l’ultima di Affari tuoi. E non solo per la cifra che alla fine si è portato a casa il pacchista di turno, ma anche per un momento a dir poco esilarante che ha visto protagonisti Amadeus e, indirettamente, il Dottore. Il tutto, nemmeno a dirlo, ha scatenato come non mai gli utenti che ogni sera si ritrovano a commentare la gara sulla piattaforma X. Ma andiamo con ordine. Al game show di Rai 1 è protagonista Nicola, concorrente dell’Abruzzo.

Una partita, quella di Nicola, che non è andata male per tutta la prima parte, anche se ha perso praticamente subito i 300mila euro. Poi però, sono volati via anche quelli da 200mila e 100mila e come se non bastasse anche quello da 75mila. Si è ritrovato con un solo pacco azzurro e due rossi, nel dettaglio: 5, 10mila e 50mila euro, mentre è stata di 39mila euro l’offerta più alta che il Dottore ha offerto a Nicola e alla figlia. Offerta fatta poco prima che uscisse il pacco più alto, poi è crollata a 9mila. E ha rifiutato.

Affari tuoi, Amadeus sfida il Dottore

Ma prima che il concorrente arrivasse a un bivio, con il pacco da 50mila che poi ha vinto e un altro da 5 euro, Amadeus ha deciso di dar vita a una scena senza precedenti ad Affari tuoi: ha chiamato accanto a sé due pacchisti, cominciando a “minacciare” e a mettere in discussione il ruolo e l’autorità del Dottore.

Prima ne ha chiamato Carlo dalla Puglia, poi Corrado dal Veneto. I due si sono messi uno a destra e l’altro a sinistra del conduttore, a mo’ di bodyguard, con lui, nel mezzo, che guardava verso l’obiettivo con fare minaccioso. E rivolto al dottore, prima di aprire il pacco: “Che credi di fare, dottore, tu? Pensi di spaventarci?”.

Alla fine c’erano 500 euro nel pacco numero 14 per la gioia di tutto lo studio e soprattutto di Nicola, ma chiaramente il siparietto è presto finito in rete. “Io amo Amadeus. Fa cose surreali con una nonchalance incredibile“, “Che programma meraviglioso“, “Amadeus con i bodyguard mi sento male“, hanno scritto gli utenti.