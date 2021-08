“Avete visto?”. Veera Kinnunen incinta, lo sfregio dopo l’annuncio lo hanno notato tutti. E sicuramente anche lei…

Due cicogne planano su “Ballando con le Stelle”. Nel giro di pochi giorni due protagoniste del fortunato programma Rai condotto da Milly Carlucci hanno annunciato di essere incinta. Stiamo parlando di Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi. Entrambe le ballerine hanno utilizzato i rispettivi profili social per far sapere a tutti la lieta novella. Veera ha scritto: “Aspettandoti! @salvatore.sm È stato difficile tenere il segreto. Specialmente per la nonna @maaritjuselius e la zia @anastasia__kuzmina.

Queste foto sono fatte settimane fa quindi sei cresciuto già tanto. Finalmente possiamo condividere con voi questa nostra gioia”. Ornella invece ha pubblicato la foto di due scarpine e scritto: “Proprio così…Fagottino in arrivo✨ @francesco_samperi 😋”. Insomma una grande gioia per entrambe e tantissimi messaggi di auguri e congratulazioni. Qualcuno ha scherzato: “Quest’anno ballando con le stelle è una nursery! Auguri!”. Tra i messaggi inviati a Ornella Boccafoschi anche quello del ballerino Stefano Oradei.

Tanti colleghi di Ballando con le Stelle si sono fatti sentire non appena avuta la doppia felice notizia. Ma Stefano Oradei in particolare ha commentato soltanto il post di Ornella Boccafoschi scrivendo “Favolosi” e non quello di Veera Kinnunen. Il motivo è semplice: Vera e Stefano hanno avuto una storia insieme. La relazione è terminata nel 2019, dopo oltre 10 anni. Proprio nel 2019 Veera ballò con Daniel Osvaldo e Stefano divenne molto geloso. A pensar male si fa peccato, ma poco dopo Veera e Daniel iniziarono a frequentarsi.





A questo punto è facile immaginare che tra Veera Kinnunen e Stefano Oradei il rapporto non sia dei migliori. In molti hanno notato il diverso atteggiamento del ballerino nei confronti delle due colleghe. Ma d’altra parte a Ballando con le Stelle non è il primo e non sarà l’ultimo degli ‘incroci pericolosi’ tra i protagonisti.

Veera Kinnunen diventerà dunque mamma per la prima volta al fianco di Salvatore Mingoia. Per Ornella Boccafoschi, che ha rilasciato un’intervista a DiPiù, si tratta invece del secondo figlio. La 36enne, già insegnante di Fausto Leali, Enrico Papi e Ninetto Davoli ha già scelto col marito Francesco il nome da dare al piccolo. Il neonato si chiamerà Federico, che significa “ricco di fede”. Non a caso sia Ornella che Francesco sono molto credenti.