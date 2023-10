Continua a fare discutere il generale Roberto Vannacci, dopo le sue ultime dichiarazioni sugli omosessuali. Era già finito nel vortice delle polemiche pochi mesi fa per il suo libro Il mondo al contrario, dove aveva detto la sua non solo sui gay ma anche su ambientalisti e donne, scatenando una ridda di critiche. E adesso ha rilasciato un’altra intervista, nella quale si è soffermato sull’eventualità che suo figlio possa amare una persona dello stesso sesso e la sua risposta non è piaciuta a molti.

Diversi giorni fa il generale Roberto Vannacci, prima delle sue nuove parole sugli omosessuali, era stato attaccato dall’ex governatore della regione Puglia, Nichi Vendola, nella trasmissione di Bianca Berlinguer su Rete 4: “La conoscenza cavernicola che Vannacci ha del mondo lo porta a questo stato di alterazione. L’amore è normale, l’ignoranza è anormale. Il mondo capovolto non è quello che lui descrive ma è quello che lui ha nella sua testa”.

Generale Roberto Vannacci, le nuove parole sugli omosessuali fanno discutere

Il settimanale Chi ha posto una domanda diretta al generale Roberto Vannacci, in riferimento al fatto che i propri figli possano un giorno dichiararsi omosessuali. E lui ha esclamato: “Un figlio gay o fluido? Lo supporterei, ma cercherei di indirizzarlo verso l’eterosessualità. Io sarei razzista perché ho scritto che i gay non sono normali? Io stesso ho deciso di essere anormale fin da piccolo; l’anormalità è la mia scelta di vita. La rivendico. Ma vi sembra normale una persona che sceglie di fare un lavoro come il mio?”. Vannacci è stato anche ospite di Bianca Berlinguer nella serata del 3 ottobre e ha ribadito lo stesso concetto.

Poi Vannacci ha parlato ancora dei gay, confermando di non avere cattive idee su di loro: “Nulla contro gli omosessuali, assolutamente no. Ho solo detto che non rientrano nella maggioranza della popolazione. Costituiscono una minoranza, proprio come me, per le scelte che ho fatto. Io sono l’esempio vivente di una persona ‘non normale’. Gli omosessuali spesso attraversano travagli interiori pesanti. Sul lavoro, personalmente non ne conosco: credo ce ne siano, ma non ne parlano, non è un argomento che nell’esercito venga affrontato di frequente”.

Infine, sempre durante la sua intervista a Chi, ha ammesso di non aver mai pensato che il suo libro potesse far arrabbiare così tanto: “Io ho scritto il mio libro per soddisfazione personale; ho messo insieme gli articoli che volevo pubblicare su ambiente, energia e nuove città. Il resto sono riflessioni personali: tanto che tra me e me lo chiamo ‘il libro delle banalità’, mai avrei immaginato questo polverone“.