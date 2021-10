Capelli ricci e rossi, carattere duro e inflessibile. Imma Tataranni è il sostituto procuratore dalla memoria prodigiosa abituata a risolvere i casi che le vengono affidati con metodi poco ortodossi. A vestire i panni del magistrato nella fiction di Rai Uno è Vanessa Scalera, attrice che alle spalle ha una lunga carriera.

La passione per la recitazione inizia fin da giovanissime e per questo motivo decide di trasferirsi a Roma per studiare nella scuola di teatro La Scaletta diretta da Antonio Pierfederici, attore comparso nel 1999 dopo una lunga e prolifica carriera accanto ai grandi nomi del teatro e del cinema italiano.

Vanessa Scalera, chi è l’attrice di Imma Tataranni: età, altezza, peso, marito e figli

Vanessa Scalera si diploma in recitazione e inizia a lavorare in teatro ne “Il collezionista” con Giancarlo Zanetti e Laura Lattuada, “L’amico di tutti” con Johnny Dorelli, “La coscienza di Zeno” con Massimo Dapporto. Nel 2009 Vanessa Scalera ha recitato in “Vincere”, qualche anno dopo, precisamente nel 2012 torna a lavorare con il regista Marco Bellocchio prendendo parte al cast del film “Bella addormentata”.





Vanessa Scalera ha lavorato con Nanni Moretti in “Mia madre”, film del 2015 e nello stesso anno Marco Tullio Giordana le affida il ruolo da protagonista nel film tv “Lea”, la vera storia di Lea Garofalo, la donna che seppe opporsi allo strapotere della mafia a costo di morirne, e di sua figlia Denise, minorenne all’epoca dei fatti, che testimoniò contro il padre, mandante dell’omicidio.

Leggi anche...

Il grande successo arriva nel 2019 con “Imma Tataranni – Sostituto procuratore”, dove Vanessa Scalera veste i panni della protagonista. L’attrice è fidanzata con Filippo Gili, attore, regista e sceneggiatore visto di recente nella fiction “Buongiorno mamma” con Raul Bova, dove interpretava Filippo Della Rosa. La coppia non ha figli. Vanessa Scalera è nata a Mesagne in provincia di Brindisi il 5 aprile del 1977, è alta 174 centimetri per un peso di 65 chilogrammi.