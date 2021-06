“In questi casi è giusto separarsi”. Matrimonio finito: le voci giravano, ma solo ora l’attrice conferma

L’attrice italiana de Il Paradiso delle signore lo confessa solo oggi. Un carattere forte e sensibile che emerge anche sul set, quello di Vanessa Gravina che sembra aver coltivato la sua grande passione per il mondo dello spettacolo fin dalla tenerissima età. Una vita professionale sempre molto attiva, da saper ‘incastrare’ anche agli impegni di coppia. Sposata con Domenico Pimpinella, l’attrice si lascia andare a una confidenza più he privata.

Si conoscono casualmente a Gaeta, durante una vacanza nel 2010 e dopo qualche anno decidono di convolare a nozze. Lei, con alle spalle una carriera nel mondo della recitazione e lui, manager e nuovo direttore generale della Fondazione Enpam al posto di Ernesto Del Sordo.Un vero e proprio colpo di fulmine tra Vanessa Gravina e il suo Domenico, destinato a fare maturare i migliori frutti.

Dal 2015 a oggi tutto sembrava procedere a gonfie vele. La coppia è sempre stata molto affiatata, pur non avendo mai coronato il sogno di allargare la famiglia. Troppi impegni? Non è mai stato fatto alcun cenno a riguardo e nonostante la riservatezza dell’attrice, oggi la verità inizia a fare capolino tra le pagine del gossip. Infatti durante una recente intervista, pare che Vanessa Gravina abbia confessato una crisi di coppia.





Ebbene si, pare che i due si siano lasciati. Un amore che ha raggiunto il capolinea? Così sembra, al punto che la stessa Gravina pare abbia voluto sottolineare nel corso dell’intervista un aspetto importante seppur velatamente criptico: “L‘amore esige rispetto, quando si trasforma è corretto separarsi”. Senza aggiungere molto altro sulle motivazioni che avrebbero spinto alla decisione, Vanessa e Domenico pare abbiano preso direzioni diverse.

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che prima di conoscere e sposare Domenico Pimpinella, Vanessa Gravina è stata fidanzata per 10 lunghi anni con Edoardo Siravo, un attore di quasi 20 anni più grande di lei. Per l’ex volto di Abbronzatissimi 2 – un anno dopo e L’uomo privato, ma anche di Incantesimo e Centovetrine, forse è tempo di bilanci importanti.