Valerio Scanu contro Rudy Zerbi: “Sei una vergogna!”. Tensione alle stelle tra l’ex concorrente di Amici e lo storico professore. Tutto inizia dopo una polemica montata da Luca Jurman. Il cantante e musicista è arrivato a un punto di non sopportazione tale da costringerlo a condividere una serie di considerazioni ai danni dei suoi colleghi Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Tutto inizia quando quest’ultimi affermano che l’uso di auto-tune, nella musica moderna, non solo è accettato ma quasi “consigliabile” ai fini melodici.

Chiaramente parafrasiamo. Luca Jurman ci va giù pesante e insieme a lui anche Valerio Scanu che firma e sottoscrive ogni parole dell’insegnante. L’uomo scrive: “Zerbi sei una vergogna per la musica! Mosso da un messaggio che mi dice che ad “amici”, sono state espresse delle assurde motivazioni di rifiuto da parte di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli alla prova di canto senza l’aiuto dell’auto-tune, definendolo ‘uno strumento’ e anche una ‘cifra stilistica’…”.





Valerio Scanu contro Rudy Zerbi: “Sei una vergogna!”

E ancora Luca Jurman: “Mi vergogno per loro! Inconsapevoli o no di trasferire volontariamente la loro indubbia ignoranza ad un pubblico diviso tra chi vuole verità e chi non la conosce! Chi usa lo stile di un altro non solo non è personale ma dimostra di non avere doti adatte all’unicità dell’arte”.

Poi dice Luca Jurman: “Tra l’altro, ho saputo che come ciliegina sulla torta, a giudicare questa sfida hanno chiamato come ‘giudice’ Rkomi, noto per avere delle abilità di canto enormi e che senza autotune non riesce quasi a parlare, ma almeno lui è stato onesto, ed oltre ad ammetterlo ha detto che si allena a non usarlo per migliorare!

È a questo punto che Valerio Scanu, senza neanche essere interpellato, decide di condividere il post di Jurman, rendendolo ancor più virale. Allora l’artista su Facebook ha commentato a corredo: “Condivido, sottoscrivo, firmo!!”. Poco dopo, al ringraziamento di Luca Jurman, Valerio Scanu ha risposto: “Parliamo la stessa lingua…”. Continua quindi la polemica riguardo l’auto-tune. Ora resta da capire se Rudy Zerbi risponderà a tono, insieme ad Anna Pettinelli o se invece faranno cadere tutto nel dimenticatoio.

