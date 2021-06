Valeria Marini è fuori da Supervivientes. L’Isola dei Famosi spagnola, che probabilmente in Italia vedremo in tv su Mediaset questa estate, finisce dopo 53 giorni per la showgirl dei baci stellari, che è stata la quinta eliminata dal reality show che va in onda in contemporanea con la versione italiana, già arrivata alla semifinale.

Valeria Marini era finita a Playa Destierro nel corso della precedente scorsa puntata, la spiaggia ‘privata’ della versione iberica che equivale alla Playa Imboscadissima di Beatrice Marchetti per intenderci. Ma alla fine ha perso il televoto contro le naufraghe che la abitano da settimane, ovvero Marta Mencia e Palito Dominguin. E a nulla è servita la prova ricompensa per cui le due sono state chiamate a tradurre in varie lingue l’espressione “baci stellari”.

Valeria Marini, quanto è dimagrita dopo 2 mesi a Supervivientes

Il pubblico spagnolo ha deciso di rispedire Valeria Marini a casa dopo circa 2 mesi dall’inizio della sua avventura in Honduras. Il reality, giunto alla 20esima edizione, è iniziato lo scorso 8 aprile, motivo per cui quella sera la nostrana Isola condotta da Ilary Blasi non è andata in onda: cielo mare e spiaggia erano stati occupati dai compagni spagnoli tra cui due italiani: Valeria Marini, appunto, e Gianmarco Onestini.





E durante la prima puntata di Supervivientes è stato svelato il peso di Valeria Marini. Nel dettaglio, due squadre si sono cimentate in un gioco che ha rivelato in diretta il responso della bilancia di tutti i naufraghi vip: prima e dopo l’appesantimento con sabbia e cocchi. A inizio reality, la showgirl di origini sarde è riuscita ad appesantirsi di 4 kg, passando dal suo reale peso di 80 kg e 100 grammi a quello di 84 kg e 100 grammi.

🚨🚨 Valeria viene definitivamente eliminata dall'#isola ma non prima di suggerire all'altra naufraga" Dì al conduttore che sono una brava persona" 😂#Supervivientes2021 pic.twitter.com/tHtzKFHO4i May 31, 2021

Ma come accaduto ai colleghi italiani dell’Isola dei Famosi, anche Valeria Marini ha perso parecchi kg. Si sa, in Honduras la fame è uno degli ostacoli più pesanti da superare. Ebbene, dopo circa 2 mesi dall’inizio di Supervivientes dove, come detto, è sbarcata con un peso di poco più di 84 kg, la naufraga ha perso circa 15 kg. Un dimagrimento che si nota anche dalle foto scattate prima e durante la sua ultima settimana.