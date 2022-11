“Sono qui per te”. Valeria Marini, sorpresa choc da Serena Bortone: succede tutto all’improvviso

Nel salotto di Oggi è un altro giorno, programma pomeridiano di Rai1, arriva Valeria Marini. La showgirl in queste settimane si sta mettendo in gioco a Tale e Quale Show di Carlo Conti e si sta rivelando una delle sorprese della trasmissione: ““Io ho già vinto: ho il consenso del pubblico, che mi fa sentire tutto il suo affetto”. Durante l’intervista c’è stata una bella sorpresa che la conduttrice Serena Bortone ha confezionato per Valeria Marini.

Infatti in studio è piombata la signora Gianna Orrù, la mamma della soubrette. Visibile l’emozione stampata sul volto di Valeria Marini, che ha accolto con grande stupore quanto organizzato dalla conduttrice in studio: Una volta arrivata nella trasmissione e riabbracciata la figlia, Gianna ha commentato l’esperienza di Valeria a Tale e Quale Show, che sta facendo molto chiacchierare per il rapporto con Cristiano Malgioglio, opinionista del format.

Valeria Marini, sopresa a Oggi è un altro giorno: arriva sua mamma

Inevitabile un passaggio della mamma di Valeria Marini sul percorso che la figlia sta attraversando a Tale e Quale Show. E non ci sono state parole al miele per Cristiano Malgioglio, accusato di essere troppo cattivo e perfido nei confronti della showgirl sarda: “Valeria non sta giocando, se Malgioglio sta giocando è un gioco che non capisco, forse sono limitata ma non mi diverte” – ha detto Gianna Orrù a Serena Bortone. Poi la mamma di Valeria Marini ha chiesto il medesimo trattamento per tutti i concorrenti: “Lo adottasse con tutti quel comportamento. C’è un limite che non si deve superare”, ha tuonato la donna.

A Oggi è un altro giorno la mamma di Valeria Marini ha ricordato quanto sia faticoso e pieno di insidie a livello professionale prendere parte al programma di Carlo Conti: “Lui si diverte, loro invece lavorano settimane e ore. Sono due puntate che non lo guardo perché mi dà sofferenza”. Insomma la signora Gianna Orrù chiede rispetto nei confronti dei sacrifici della figlia e sarà curioso vedere le prossime puntate per capire se l’atteggiamento di Cristiano Malgioglio sarà più morbido.

Valeria Marini ha provato comunque a stemperare i toni, cercando anche il lato positivo della vicenda: “Questo gioco di ‘distruggere’ le mie esibizioni ha creato un’attenzione del pubblico che non mi aspettavo: la gente mi scrive sui social, mi supporta, l’effetto è stato contrario”. E ha ammesso che lo show le ha regalato tanto: “Ho scoperto che mi piace mettermi in gioco, che mi so emozionare tanto, come con l’esibizione di Marylin Monroe: ero talmente emozionata che mi tremavano le gambe”.