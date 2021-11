Valeria Marini sarà uno dei prossimi concorrenti del GF Vip 6. La showgirl stellare, dicono le indiscrezioni, torna nella Casa ma non da sola: con Giacomo Urtis, anche lui ex gieffino. Insieme formeranno un unico concorrente. Per Valeria Marini è la terza volta, perché ha partecipato alla prima e alla quarta edizione; per il chirurgo dei vip è la seconda, era nella Casa lo scorso anno ed è stato eliminato al televoto a gennaio scorso.

I due si conoscono da anni e ad oggi sono a tutti gli effetti la prima coppia di amici a partecipare al GF Vip in qualità di unico concorrente. La showgirl sarda ha anche giocato ai Soliti Ignoti – Il Ritorno: era nella puntata andata in onda mercoledì 24 novembre 2021 ma non ha vinto. È arrivata al gioco finale con 22.200 euro senza però indovinare il parente misterioso.

Valeria Marini con la benda sull’occhio

La cifra vinta sarebbe andata interamente a un ente per beneficenza, come di consueto da quando al gioco gareggiano personaggi noti. Ma il pubblico di Rai1 che non era aggiornato sulle ultime novità della soubrette, sarà rimasto sorpreso nel vedere Valeria Marini con una vistosa benda nera sull’occhio sinistro in studio.





Ha subito un intervento Valeria Marini, come raccontato anche nel salotto tv di Verissimo a Silvia Toffanin. E ha passato “un periodo davvero tosto”, ha detto per poi entrare nei dettagli dell’operazione a cui si è sottoposta lo scorso 28 ottobre all’ospedale Sant’Eugenio. “Ho dovuto fare un intervento d’urgenza perché avevo un foro maculare anche grave ho rischiato di perdere l’occhio sinistro, ho avuto molta paura. Era un intervento molto delicato, ma è andata bene, dopo due ore e mezza di intervento”.

“Il mio oculista mi ha riscontrato questo problema – ha raccontato Valeria Marini -, dicendomi che mi dovevo operare, anche allora non ero proprio sicura, giorno dopo giorno vedevo sempre peggio, mi sono operata e ora sto meglio. Adesso sto meglio con l’occhio coperto, ho dovuto mettere una lente, prima vedevo abbastanza bene. Uno riflette e dice ‘meglio risolverli il problemi’, quando passi dei momenti di difficoltà poi dopo rinasci”.