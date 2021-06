“Si parla solo di lei”. Valeria Marini eliminata ma non ha perso, anzi: cosa è successo dopo il reality

Valeria Marini è stata una delle protagoniste di Supervivientes, l’Isola dei Famosi spagnola. La popolare showgirl di origini sarde grazie alla sua simpatia e verve è riuscita a conquistare anche i telespettatori iberici. Memorabili le sue litigate come quella con Lara Sajen, cantante ed icona della comunità trans. Le due si sono scontrate due volte: la prima a causa di un’altra naufraga, Silvia Pantoja. Valeria Marini ha accusato la Sajen di essere troppo aggressiva con la Pantoja e di portare per questo energie negative a tutto il gruppo.

Poi hanno nuovamente litigato perché Lara Sajen ha infatti accusato Valeria Marini di aver lasciato i propri escrementi in bella vista vicino al bagno facendola molto arrabbiare. “Sei una falsa, sei una bugiarda, te lo giuro sulla mia vita che sei una bugiarda” ha detto Valeria Marini a cui Lara Sajen ha prontamente risposto: “Sei una vecchia pazza, ho soltanto detto che hai cag**o, non che hai ammazzato nessuno!”.

In molti si sono incuriositi anche quando Valeria Marini ha confessato aver dormito con Gianmarco, il fratello di Luca Onestini, poco prima di approdare a Supervivientes. Subito è montata la curiosità e, incalzata dal conduttore del reality show, la diretta interessata aveva confermato di avere dormito nella stanza con il modello bolognese. Tuttavia, Valeria Marini aveva spiegato di essere sonnambula, quindi un concorrente valeva l’altro.





Dell’avventura di Valeria Marini a Supervivientes ha parlato anche Roberto Alessi, il direttore di Novella 2000. Il giornalista ha rivelato che Valeria Marini ha creato un caso perché è riuscita a diventare famosa facendo morire d’invidia le altre naufraghe: “A Supervivientes, L’Isola dei Famosi spagnola, ha creato un caso: lei, straniera, era diventata incredibilmente la protagonista assoluta…Infatti si parla solo di lei…”. Di recente la showgirl è stata eliminata perdendo clamorosamente al televoto ed è stata costretta a fare ritorno a casa.

Alessi si è detto dispiaciuto per l’eliminazione aggiungendo che alla fine è stata vittima in qualche modo dei complotti degli altri naufraghi di Supervivientes che hanno cercato in tutti i modi di ‘farla fuori’: “Ora, nomination più, nomination meno…Ce l’hanno fatta…E lei è stata buttata fuori…”. Secondo Alessi, a modo suo Valeria Marini è una vincitrice del reality visto che per via delle sue battute e dei suoi litigi, in Spagna non fanno altro che parlare di lei: “Lei non ha certo perso…Si parla solo di lei in Spagna, dei suoi litigi e dei suoi baci stellari…”. Il direttore del settimanale di gossip ha poi rivelato di essere più che convinto che Valeria Marini sia riuscita ad ottenere a Supervivientes il medesimo successo ottenuto al Grande Fratello Vip.