Valeria Marini è tornata nella Casa. Qualche settimana fa ha fatto il suo ennesimo ingresso “stellare” al GF Vip 6 insieme a Giacomo Urtis, con cui forma un unico concorrente. “Per me è come tornare indietro e rinascere – le sue parole in diretta, durante la 23esima puntata – Io ce la metterò tutta perché voglio divertirmi ed emozionarmi con voi”. E prima di varcare la porta rossa, la showgirl ha potuto parlare con Alfonso Signorini del percorso nella Casa di Manuel Bortuzzo, il concorrente di cui è rimasta maggiormente colpita in positivo.

“È un esempio di vita, è meraviglioso e ha una grande poesia dentro”. Poi un commento sulla vicinanza sospetta tra Soleil Sorge e Alex Belli: “Durante la Turandot ho visto questo bacio appassionato… qui gatta ci cova”. E per come sono andate la cose tra i due c’è da dire che Valeria Marini non aveva torto.

Valeria Marini, il gesto in cucina che divide il pubblico del GF Vip 6

Valeria Marini è un personaggio unico, che ha portato una ventata di allegria nella Casa del GF Vip 6. Ma uno dei suoi ultimi gesti ha fatto discutere il pubblico del reality, che sui social si è scatenato alla vista di quelle immagini. Proprio lei, che ha sempre lamentato la troppa sporcizia in cucina e quindi invitato gli altri coinquilini a fare un po’ più di attenzione.





Cosa ha combinato stavolta? La showgirl stellare ha deciso di lavarsi i capelli nel lavandino della cucina, anziché andare in bagno. Un momento, questo, che ha diviso i fan tra chi ha riso di gusto per la sua trovata e chi al contrario l’ha criticata per una questione di igiene. Ma ricordate? Già al GF Vip 4, poi vinto da Paola Di Benedetto, era successa una cosa simile come ricorda Novella 2000, che pubblica le foto di Valeria Marini in cucina.

Due anni fa, sempre nella cucina della Casa, Valeria Marini aveva lavato la biancheria intima dentro una pentola. Anche quel gesto aveva fatto scalpore in rete. Molti avevano fatto notare che quello stesso tegame veniva usato dai vioponi per cuocere la pasta. E poi chi scriveva: “Oggi tutti hanno fatto i complimenti a Paola per l’ottima pasta quando in realtà è merito della Marini che ha messo a marinare le sue mutande nella pentola che loro usano x cucinare”.