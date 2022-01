Valeria Marini è di nuovo al GF Vip 6. Entrata in coppia con un altro ex vippone, Giacomo Urtis, ora vorrebbe continuare il reality show da sola. La showgirl stellare ha infatti deciso di fare una richiesta ben precisa agli autori del programma perché stanca di una situazione che ormai sta diventando per lei insostenibile.

E ha quindi confessato a Katia Ricciarelli di non voler più giocare insieme al chirurgo dei vip. “Giacomo deve un attimo calmarsi, ci devo parlare perché non deve fomentare. Dovete separarmi da Giacomo perché gli voglio bene, ma abbiamo punti di vista diversi anche perché ho le mie valenze per star da sola. Un paio di volte gliel’ho detto”, le parole di Valeria Marini condivise dalla cantante, che l’ha poi invitata a stare attenta.

Valeria Marini, “accordi segreti” al GF Vip

A proposito di Katia Ricciarelli, probabilmente quella in programma venerdì 7 gennaio 2022 non sarà una puntata facile per lei. Ha il pubblico e parte della Casa schierati contro per le ultime uscite. Su Twitter è entrato in tendenza l’hashtag #FuoriKatia e anche i vipponi ormai sono divisi in due gruppi: da una parte le sorelle Selassié e Miriana Trevisan puntano alla squalifica e dall’altra Soleil Sorge, Manila Nazzaro e Valeria Marini che invece cercano di proteggerla.





E in vista della diretta, come riporta il sito Biccy, Katia ha detto di sperare di essere immune, quindi Valeria Marini ha pensato a come tutelarla. Parlando con Manila e Carmen Russo ha spiegato come evitare che Katia Ricciarelli finisca in nomination per colpa dei voti degli altri gieffini. “A sto giro bisogna farle protezione, un bel muro, con Barù, Davide e Soleil, tutti dai ragazzi. Intanto va resa immune con la cosa dei preferiti, così non sarà votabile”.

Ma perché Valeria sta dicendo di dover fare scudo a Katia, metterla tra i preferiti, renderla immune? Qual è per lei il problema se va in nomination?

Dice che è perché Katia è ipersensibile, suscettibile e va aiutata#gfvip January 6, 2022

“Siamo noi tre, poi Barù, Davide, Soleil e Kabir. Dobbiamo fare qualcosa. Anche a Kabir va detto, così Katia diventa immune. Altrimenti fidatevi che lei va in nomination. Se non lo facciamo la nominano, stanno aspettando questo. Invece così se lo facciamo la tuteliamo. Noi dobbiamo fare proprio così. Perché Katia è ipersensibile in questo momento. Ragazze lei è molto sensibile adesso, quindi dobbiamo spiegare a Kabir la situazione. Così facciamo muro intorno intanto”, ha concluso Valeria Marini scatenando la furia del pubblico.