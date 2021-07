“C’è chi si fa le punturine…”. La mitica suor Costanza di Che Dio ci aiuti mostra l’occhio bendato e spiega cosa è successo

Valeria Fabrizi è una grande attrice italiana: ha iniziato a recitare negli anni ’50 dopo il debutto nei fotoromanzi. Tra i suoi film più famosi, ricordiamo La donna più bella del mondo con Gina Lollobrigida, Adua e le compagne di Antonio Pietrangeli, Il medico delle donne e, in anni più recenti, Notte prima degli esami e Se mi vuoi bene. Ha recitato con Luigi Comencini, Lucio Fulci, Salvatore Samperi e Pupi Avati, a teatro e in diverse fiction.

Di recente è ritornata in tv alla grande recitando nella fiction Che Dio ci aiuti interpretando il ruolo di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti, insieme ad Elena Sofia Ricci (Suor Angela) e Francesca Chillemi (Azzurra Leonardi). In un’intervista al settimanale Gente racconta: “Quel personaggio me lo sono costruito addosso al mio temperamento schietto, all’essere spiritosa e alla mia gioia di vivere. Faccio me stessa, ho solo aggiunto il velo sulla testa”.

Nel 1957 arrivò quarta a Miss Universo. “Per l’evento a Los Angeles mi prestò due abiti l’attrice Anna Maria Pierangeli che viveva laggiù. Avevo capito di essere una bella figliola, ma ero anche molto semplice. Non mi atteggiavo”. Valeria Fabrizi è nata a Verona e nel suo palazzo viveva il grande attore Walter Chiari: “Era 12 anni più grande. Era un amico di famiglia e, da piccola, in lui vedevo il principe azzurro. Crescendo abbiamo avuto un piccolo flirt innocente, che poi, a metà degli anni 50, è sfociata in una relazione segreta. Tradì la sua donna con me: lei era Ava Gardner”.





Ha una figlia, Giorgia, nata dalla relazione con Tata Giacobetti, artista del Quartetto Cetra. “Siamo legatissime. È lei che mi ha spinto a tornare sul set dopo che era mancato mio marito. Voleva che ritrovassi il sorriso anche con il lavoro. Per fortuna l’ho ascoltata”. E nell’attesa che la fiction torni in tv, Valeria Fabrizi si è sottoposta a un piccolo intervento chirurgico mostrandosi su Instagram con l’occhio bendato. L’intervento è stato alla cataratta, un processo degenerativo che comporta la perdita di trasparenza del cristallino nell’occhio e, di conseguenza, una diminuzione della vista.

Sui social Valeria Fabrizi ha ironizzato sul fatto che molte colleghe tendano a ricorrere al bisturi e alla medicina per motivi squisitamente estetici. Lei, invece, ha cercato di mantenere il suo aspetto naturale senza timore del passare degli anni, è toccato un intervento decisamente meno da “vip: “C’è chi si fa le punturine, c’è che si fa il botox, c’è chi si fa la bleferoplastica e io …? Ho fatto la cataratta”.