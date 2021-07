Valentina ha contattato la redazione di Temptation Island 2021 per provare a risolvere il problema di ‘gelosia patologica’ del fidanzato Tommaso e, già nella prima puntata, la coppia ha subito catturato l’attenzione del pubblico di Canale 5. Sono fidanzati da un anno e sette mesi Valentina Nulli Augusti, 40 anni, e Tommaso Eletti, 21, vivono insieme dal 2019 a casa di lui, con la sua mamma.

“Ho deciso io di iscriverci a Temptation Island 2021 perché ci amiamo tantissimo e abbiamo dei progetti futuri, l’unico neo di questa storia è l’eccessiva gelosia di lui – le parole di lei nel video di presentazione – Spero che Temptation Island gli faccia capire che si può fidare di me”.

Valentina di Temptation Island 2021 prima di Tommaso: chi è l’ex marito



“Cercherò di imparare a gestire la mia gelosia e la mia paura di perdere Valentina – ha commentato invece Tommaso – È una sfida davvero tosta, perché il solo pensiero che qualcuno la guardi e le si avvicini mi fa star male”. Dalle premesse sarà impresa difficile tenere a bada la sua gelosia… Ma sappiamo che Valentina Nulli Augusti ha un matrimonio finito alle spalle.







Prima di conoscere Tommaso, infatti, era sposata con Stefano Pagani, suo coetaneo. L’ex marito si è laureato a Bari per poi trasferirsi a Roma e sarebbe un dentista. Sui social, difatti, gli amici lo chiamano “Doc” ed è “buono come il pane”, scriveva orgogliosa Valentina del suo ex pubblicando una serie di foto sui social. E sempre via Facebook aveva spiegato i motivi che l’hanno spinta a separarsi dall’ex marito al quale è stata legata fino al 2016.

“Ho lasciato un marito che ho amato tantissimo. Il nostro è stato un amore viscerale che pochi hanno la fortuna di vivere. Quando si è trasformato in qualcosa di non più sano, ho avuto il coraggio di perdere tanto mettendo me stessa e la mia felicità al di sopra di tutto come ho sempre fatto”, scriveva Valentina in un post pubblicato su Facebook nel 2018.