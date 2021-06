Valentina Persia è stata una delle grandi protagoniste dell’edizione de ‘L’Isola dei Famosi’, vinta da Awed. Soltanto l’amico youtuber è riuscito a batterla, visto che era arrivata fino in fondo al reality show di Ilary Blasi. Anche per lei le scorse ore sono state quelle del tanto atteso ritorno in Italia. E ha potuto finalmente riabbracciare le persone a lei molto care, tra cui ovviamente gli adorati due figli. Probabilmente molti di voi non li avete mai visti. Sono davvero due splendide creature. Una meraviglia.

Prima della finalissima Valentina Persia era scoppiata in lacrime per Andrea Cerioli: “Il rapporto con Andrea Cerioli? No comment. Mi dispiace che non ci sia più una priorità nei miei confronti. Sono stata scavalcata da un gruppo di amici eletti, come prima lo ero io”. Si era sentita abbandonata da Andrea Cerioli che preferiva trascorrere il suo tempo con Awed, Matteo e anche con Beatrice. Diamante aveva riconosciuto che tra loro due c’era un’amicizia vera. Ma veniamo adesso al post dedicato ai figli.

Nel post pubblicato sul social network Instagram, Valentina Persia si è immortalata con i suoi due figli gemelli Lorenzo e Carlotta. I tre si abbracciano affettuosamente dopo mesi di lontananza e la comica ha scritto nella didascalia: “Niente potrà mai sostituire l’amore di una madre, nessun abbraccio sarà mai abbastanza rassicurante e niente al mondo riuscirà a toccarti l’anima come la dolcezza racchiusa nello sguardo di colei che ti ha donato la vita e darebbe la sua pur di saperti completamente felice”.





Sotto il post social di Valentina Persia una marea di commenti di fan entusiasti di quella foto meravigliosa: “Sei stata una guerriera, tu hai del potenziale a prescindere dal reality, usalo”, “Riprenditi la calma e la serenità della quotidianità ma soprattutto magnate il mondo. Ti aspettiamo carica”, “Bentornata e ora continua a farci fare delle belle risate”, “Goditeli sempre, dovevi vincere tu e mi dispiace per questo”. E poi: “Che belle parole, semplici e intense. Quando a parlare è solamente il cuore”.

Durante ‘L’Isola dei Famosi’, Valentina Persia si era scatenata con Awed: “Vogliamo sfatare il mito che chiunque tu baci è uscito? Invece noi passiamo direttamente oltre al bacio. Stanotte ne approfittiamo, scavalliamo, andiamo direttamente oltre. Mi infilo dentro la tenda, non c’è nessuno. Falla quest’opera pia”. E lui: “Chissà se non possa nascere qualcosa tra me e Valentina”.