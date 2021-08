Temptation Island 2021 ha portato alla rottura per Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Storia finita, nonostante lui abbia più volte dichiarato di essere disposto a fare di tutto per riconquistare la ormai ex fidanzata. Valentina, 40 anni, è però di tutt’altro avviso e ha già detto che non c’è alcuna possibilità. I due si sono rivisti dopo Temptation Island 2021, come raccontato a Filippo Bisciglia un mese dopo la fine delle riprese. E si sono rivisti anche al matrimonio di Claudia e Ste, anche loro ex protagonisti di questa edizione del programma estivo di Canale 5.

Ora nuovi retroscena su questa ex coppia. È Valentina stessa a parlare coi fan attraverso una lunga diretta Instagram in cui ha spiegato che non potrà mai perdonare il tradimento di Tommaso. E ha anche svelato la reazione della mamma di lui alla vista di quelle immagini in televisione. “Non mi aspettavo assolutamente che lui mi avrebbe fatto una cosa del genere”, ha detto.

Valentina torna a parlare di Tommaso dopo Temptation Island 2021

“Non voleva partecipare e non si sentiva pronto. Ho insistito io per andarci e lui stava benissimo a fare la vita che facevamo. Stavamo chiusi in casa per il lockdown e per lui era la situazione ideale. Mai mi sarei aspettata di ritrovarmi in questa spirale di gelosia e poi quello che ha combinato. Lui si metteva a piangere a pensare di entrare nel programma e vedermi con altri ragazzi. Follia pura, lui si è sentito tradito da me, folle”.





“Ha fatto quelle cose per la sua testa che non c’è – ha continuato Valentina su Instagram parlando ancora di Tommaso a Temptation Island 2021 -, si è trasformato nel peggiore dei modi. Lui è impazzito completamente, pensava che l’avessi tradito con i tentatori”, ha proseguito. E poi ha ribadito: “Non sto più insieme a Tommy. Mi ha deluso troppo, non ho mai subito tradimenti. Tommaso è tornato, ma non mi fido più, non mi merita”.

“Ragazzi non farò la crocerossina. Però non tolgo i post con lui perché abbiamo avuto una storia bella. Tra noi c’era molta chimica fisica e avevamo tante cose in comune”. Quindi la reazione della famiglia Eletti: “I suoi genitori? La mamma era nera, delusissima, ha pianto due giorni. Io e lei abbiamo un rapporto molto bello, siamo anche coetanee. Parliamo di una donna molto intelligente. Dopo il programma è rimasta delusissima e mi ha detto che suo figlio ha sbagliato al 100% dopo quello che io ho fatto per lui”, ha concluso Valentina.