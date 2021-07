Valentina Nulli Augusti è la fidanzata di Tommaso Eletti e insieme formano una delle coppie più discussa di Temptation Island 2021. Hanno 19 anni di differenza ed è stata lei a contattare la redazione per cercare di risolvere il problema della ‘gelosia patologica’ di lui.

E infatti non appena fidanzati e fidanzate di questa edizione sono stati divisi nei rispettivi villaggi, il pubblico di Canale 5 ha potuto vedere con i propri occhi l’atteggiamento di Tommaso, che ha iniziato a criticare pesantemente la compagna solamente perché invece di indossare i costumi interi ha sfoggiato dei bikini. Non solo. Ha anche perso la testa per avere visto la fidanzata farsi spalmare la crema sul viso da uno dei tentatori. Sfoghi, questi, che lo hanno fatto finire subito al centro della polemica.

Valentina Nulli Augusti, com’era prima di Temptation Island 2021



Tommaso Eletti e Valentina Nulli Augusti, che vivono insieme a Roma, con la mamma di lui, si dichiarano innamoratissimi e sono entrambi sconosciuti al mondo della tv. Lei ha 39 anni, viene dal quartiere di Porta Pia a Roma, è diplomata al liceo classico Orazio della Capitale e come il fidanzato è diventata nota dopo aver preso parte a Temptation Island 2021. Si sa che nella vita fa la geometra e ha studiato alla facoltà di Scienze Politiche all’Università di Roma Tre.







Valentina Nulli Augusti ha anche un matrimonio alle spalle (è stata sposata con Stefano Pagani dal 2014 al 2016), ama lo sport, gioca a tennis e si concede spesso delle vacanze in location da sogno. Com’era prima di approdare al reality di Filippo Bisciglia? Ora i suoi profili social sono chiusi come da regolamento, ma fino a qualche tempo fa chiunque poteva accedere al suo account.

E dagli scatti pubblicati ecco Valentina di Temptation Island 2021 qualche anno fa, anche con l’ex marito. Al di là di qualche piccolo segno del tempo comparso sul viso negli ultimi anni, il dettaglio che la rendeva davvero diversa rispetto ad ora era il colore dei capelli, decisamente più scuri rispetto ad adesso. Molti si sono interrogati su presunti ritocchini, alla bocca carnosa al seno. Ma per avere risposte precise bisognerà aspettare sue dichiarazioni anche perché dal foto- confronto non sembrerebbe sia ricorsa alla chirurgia.