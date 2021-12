“Ha rischiato di morire”. Il dramma della mamma vip: la figlia di pochi mesi costretta a lunghi giorni in ospedale

“Ieri Mercoledì 1/12/2021, alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia. Siamo pronti a viverti e ad amarti. Sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza! La vita purtroppo ci ha già messi davanti ad una bella sfida, ma noi tre insieme ce la faremo. (Speriamo di poterti tenere al più presto tra le nostre braccia e di superare tutto il prima possibile). Ti amiamo tanto tanto piccola G”.



Con questo post tre settimane e mezzo fa la coppia aveva annunciato l’arrivo della prima figlia e tante difficoltà incontrate. Una nascita attesa e voluta. Per capirlo bastava scorrere indietro i messaggi sulla loro pagina social dove scrivevano. “Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati”.



Loro sono Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Valentina che raccontato tutte le difficoltà del parto con la piccola che ha rischiato la vita. Fino ad oggi, in ogni caso, non ci era dato sapere cosa fosse accaduto con precisione. A fare chiarezza, in lacrime, è stata la mamma della piccola, con una serie di emozionanti Instagram Stories.







La piccola è nata un po’ prima, di 36 settimane e 6 giorni, con un cesareo d’urgenza. Se i dottori non l’avessero presa in tempo la bimba non ce l’avrebbe mai fatta. “Un mese che non auguro a nessuno – ha raccontato Valentina sui social -posso dire di avere una bimba forte, vederla così non è stato facile”. Dopo un mese la piccola Giulia è finalmente tornata a casa.



Valentina De Biasi e Carinola hanno una relazione da parecchi anni (per la precisione, tredici), in cui non sono mancati alti e bassi, come testimoniato dal loro percorso a Temptation Island. Nonostante tutto, però, sono riusciti a mantenere sempre vivo il rapporto.