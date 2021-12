L’annuncio della gravidanza era arrivata via social lo scorso mese di luglio.“Che rumore fa la felicità? Oggi finalmente possiamo dare con certezza la vera risposta a questa domanda. Ascoltare il battito del suo cuore per la prima volta è stata un’emozione indescrivibile (non ho mai sentito niente di più bello). Sì, siamo tanto felici per quello che ci sta accadendo e ci sentiamo davvero tanto fortunati”. Parole gonfie di gioia e di attesa che ieri hanno vissuto il loro momento più bello. Ma putroppo non tutto sembra essere andato per il verso giusto.



“Ieri Mercoledì 1/12/2021, alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia. Siamo pronti a viverti e ad amarti. Sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza! La vita purtroppo ci ha già messi davanti ad una bella sfida, ma noi tre insieme ce la faremo. (Speriamo di poterti tenere al più presto tra le nostre braccia e di superare tutto il prima possibile). Ti amiamo tanto tanto piccola G”. I genitori sono sono l’ex coppia di Temptation Island Valentina De Biasi e Oronzo Carinola.



Usciti indenni dal programma nel 2018. Di loro, prima del programma, sappiamo che non facevano parte del mondo dello spettacolo. Valentina De Biasi si occupa di estetica e in particolar modo si occupa di nail art, le varie tecniche utilizzate per la decorazione delle unghie di mani e piedi. Come il fidanzato Oronzo Carinola, anche Valentina è originaria della Puglia.







Valentina De Biasi e Carinola hanno una relazione da parecchi anni (per la precisione, tredici), in cui non sono mancati alti e bassi, come testimoniato dal loro percorso a Temptation Island. Nonostante tutto, però, sono riusciti a mantenere sempre vivo il rapporto. Nel messaggio si capisce come qualcosa nel parto non sia andato a posto: potrebbe infatti esserci stata qualche complicazione.



Lo fa pensare quel ‘Speriamo di poterti tenere al più presto tra le nostre braccia e di superare tutto il prima possibile’. Da una storia pubblicata un Instagram dalla Valentina De Biasi sembra infatti che la piccola abbia bisogno di cure. Per il momento non sono stati resi dettagli sulla questione. Nelle prossime ore però la coppia potrebbe rompere il silenzio.