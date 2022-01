Televisione in lutto, l’attore stroncato dal Covid. L’addio dopo una vita tra film e serie tv

Lutto nel mondo della televisione. L’attore che ha recitato in serie di successo come “NCIS: Los Angeles”, “Agents of SHIELD” e “Curb Your Enthusiasm” è morto a causa di complicazioni legate al Covid-19.

L’attore aveva contratto il coronavirus e negli ultimi giorni le sue condizioni si sono aggravate tanto da dover procedere alla ventilazione polmonare artificiale. La notizia è stata confermata da una sua collaboratrice, la manager Valerie McCaffrey, all’Hollywood ; è morto a Burbank, in California e aveva 78 anni.

Secondo quanto ricostruito da McCaffrey, Vachik Mangassarian era stato vaccinato contro il Covid-19, e i meme condivisi sui social che potevano sembrare contro la campagna vaccinale (come quello in cui una siringa rincorre il presidente degli Stati Unito d’America Joe Biden) erano solo per minimizzare la pandemia.





Vachik Mangassarian è apparso in diversi programmi televisivi durante questa carriera. In “NCIS”, ha interpretato un falso presidente iraniano e ha interpretato un religioso in “Curb Your Enthusiasm”. È apparso anche in un episodio del 2013 di “Agents of SHIELD” nei panni di un personaggio di nome Qasim Zaghlul.

Oltre all’ampio lavoro televisivo ha recitato per il cinema. Di recente ha lavorato nel film in uscita “Moving On” insieme a Jane Fonda e Lily Tomlin e La lapidazione di Soraya M. con Jim Caviezel. Secondo il suo profilo IMDb, Mangassarian è nato in Iran nel 1943 ed è morto a Burbank, in California. Emigrato negli Stati Uniti a 23 anni, lavora come cameriere a Los Angeles prima di intraprendere la carriera di attore.