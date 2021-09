“Non posso farlo a mia figlia”. Ursula Bennardo dritta al punto: glielo chiedono tutti dopo l’addio a Sossio

Ursula Bennardo, l’ex volto UeD prende tempo per riflettere. Una notizia che ha lasciato senza parole i fan a vederla per sempre al fianco del compagno Sossio Aruta. Evidentemente, però, non doveva andare così. Tempo di bilanci importanti per l’ex protagonista del dating show, e non solo sulla vita sentimentale.

Un capolinea raggiunto ma per motivi che non sono stati ancora rivelati. Se da un lato Ursula Bennardo preferisce mantenere il silenzio, ci pensa Sossio Aruta ad affermare senza filtri: “Ho avuto modo di incontrare Ursula. Abbiamo chiarito certe situazioni, è molto arrabbiata, spero di farmi perdonare. Mi sono pentito per la cavolata che ho fatto”.

Nessun tradimento, stando alle poche rivelazioni da parte della Bennardo, che però si dice ancora in una fase di riflessione. Eppure le più recenti parole di Ursula Bennardo non sono state rivolte solo e unicamente in merito alla situazione sentimentale.





Infatti pare che l’ex dama non abbia per nulla nascosto la volontà di entrare nella casa del GF, di fronte alle parole di un utente: “Lo so che è difficile avendo una bambina piccola però mi piacerebbe vederti al GF Vip“, eppure risponde: “Ci ho pensato e ripensato”.

Tutto rispondendo attraverso le Stories alle domande degli utenti. E Ursula non ha nascosto di stimare molto una delle due opinioniste, ovvero Sonia Bruganelli: “La adoro perché è vera e schietta. Vedo molta sostanza in lei e zero apparenza“.