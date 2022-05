Uomo gatto oggi, che fine ha fatto il campione di Sarabanda. Impossibile non ricordare uno dei personaggi più curiosi del quiz musicale in onda su Italia Uno dall’8 settembre 1997 al 20 febbraio 2004 e condotto da Enrico Papi.

Nel corso delle puntate il concorrente ha conquistato il cuore dei telespettatori non solo per la sua straordinaria capacità di indovinare le canzoni dopo pochissimi istanti ma anche per il suo particolarissimo modo di fare e il suo stravagante look con camicie colorate e capelli a punta. Dopo anni lontano dalla televisione, mercoledì 18 maggio l’ex campione di Sarabanda è stato ospite di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso per raccontare la sua nuova vita.





Uomo gatto oggi, che fine ha fatto il campione di Sarabanda

Il concorrente di Sarabanda entrato nella storia del programma per aver mantenuto il titolo di campione per ben 80 puntate. Conquista il suo posto nel programma il 12 novembre 2002 sconfiggendo Max e colleziona vittorie su vittorie fino a quando, il 19 febbraio 2003, perde contro Tiramisù sbagliando due canzoni.

Dopo l’addio a Sarabanda, l’Uomo gatto ha lavora come interprete e traduttore di lingua inglese e tedesca e spesso ha partecipato a qualche serata in cui nostalgici del programma musicale organizzano improbabili 7×30 e spareggioni.

La nuova vita dell'Uomo Gatto di Sarabanda #Pomeriggio5 https://t.co/4gQZDOpdpV — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) May 18, 2022

Oggi il concorrente di Sarabanda, all’anagrafe Gabriele Sbattella, ha cambiato vita ed è un giornalista. “Adesso faccio il giornalista in campo musicale e sportivo – ha spiegato durante l’ospitata a Pomeriggio 5 -. Mi occupo principalmente di calcio dilettantistico per quanto riguarda lo sport, ho seguito tre Festival di Sanremo e ho scritto anche un libro anche se non mi ritengo un vip”.

È stato uno dei supercampioni di Sarabanda e, in assoluto, quello che ha vinto di più. “Coccinella”, che presto vedremo di nuovo in tv, in 57 puntate si portò infatti a casa più di un miliardo delle vecchie lire