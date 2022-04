Grandi novità nel palinsesto Mediaset, con un possibile debutto della versione vip di uno dei programmi di punta di Canale 5. Secondo quanto riporta il sito blastingnews.it pare che Maria De Filippi stia valutando l’ipotesi di mandare in onda la versione vip di Uomini e Donne.

È da tempo che si parla dell’arrivo in televisione del formato vip del dating show condotto e ideato da Maria De Filippi e ora, come riporta il quotidiano online, sembra che l’idea sia sempre più vicina. Il format sarebbe lo stesso, ma con personaggi famosi.





Uomini e Donne Vip al posto di Temptation Island Vip

“Si fanno sempre più insistenti le voci di un possibile debutto su Canale 5 di Uomini e Donne Vip. Maria De Filippi starebbe pensando di puntare su un format rodato e amato dal pubblico per l’estate in arrivo: al posto di Temptation Island, infatti, potrebbe andare in onda la versione del dating-show dedicata ai personaggi famosi”, si legge su Blastingnews.

“La prima indiscrezione riguarda la conduttrice. Non sarebbe Maria De Filippi la padrona di casa della versione Vip di Uomini e Donne, ma una tra Silvia Toffanin e Simona Ventura (già al timone della prima edizione di Ultima Fermata). Visto che il meccanismo del programma rimarrebbe invariato, in tutte le puntate non mancherebbero i pungenti commenti degli opinionisti, che rimarrebbero i veterani Gianni Sperti e Tina Cipollari”.

No Maria, io non lo voglio il trono estivo con Zequila, io voglio I love the way you lie con Filippo, il falò e il lancio dei mobili#uominiedonne #TemptationIsland — Ale (@a_ales_) April 6, 2022

E ancora: “Anche gli studi tv dovrebbero essere sempre gli Elios, quelli che ospitano le registrazioni del dating-show da settembre a maggio ogni anno”. Sempre secondo Blastingnews ci sarebbero in ballo già dei nomi: Antonio Zequila, Pamela Prati e Roger Balduino, il modello ora impegnato all’Isola dei Famosi.

“Ma hanno mentito?”. Ida Platano e Armando Incarnato, roba clamorosa: il pubblico si è accorto di tutto