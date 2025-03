“Sei tu la mia scelta”. Momento storico per il pubblico di Uomini e Donne: una delle dame più amate nella storia del programma di Canale 5 ha trovato finalmente la sua anima gemella. È stata lei, oggi, a rompere gli indugi, dichiarandosi apertamente a un incredulo cavaliere, davanti a tutti. I due, poi, hanno lasciato lo studio insieme, mano nella mano, sotto una pioggia di coriandoli e tra gli applausi scrocianti del pubblico.

Una grandissima gioia per Barbara De Santi, veterana di Uomini e Donne. Dopo diverse frequentazioni iniziate nel corso del programma, la 54enne di Desenzano sul Garda ha trovato un nuovo compagno. Barbara ha spiazzato tutti: in scaletta, infatti, non era prevista alcuna scelta. Sorpresa anche per la conduttrice Maria De Filippi e i due opinionisti, Gianni Sperti e Tina Cipollari (anche lei, quest’anno, alla ricerca del grande amore). Ma il più stupito di tutti è stato proprio il cavaliere, che però non ha esitato un attimo a rispondere “sì”.

“Esco con te”. A Uomini e donne tutti spiazzati: la scelta di Barbara De Santi

A conquistare il cuore di Barbara è stato Ruggiero, fascinoso chef e imprenditore. Lui ha 56 anni e vive a Taranto, in Puglia. La puntata di oggi proponeva uno degli appuntamenti ormai cult del programma: parliamo della sfilata, il momento in cui i protagonisti si mettono in gioco con travestimenti e, talvolta, esibendosi in performance particolari. Il tema della sfilata era “Chi può sedurti meglio di me?”.

Barbara ha scelto di indossare l’abito di una musicista, una suonatrice di violoncello. La sua performance è iniziata come previsto, ma poi alla fine ha sorpreso tutti: De Santi ha abbandonato il violoncello, si è alzata e si è diretta con decisione verso Ruggiero, invitandolo a raggiungerla in passerella., al centro dello studio. I due si sono stretti in un lungo abbraccio e, sulle note di Ti porto via con me di Jovanotti, Barbara ha fatto una dichiarazione inaspettata: ha chiesto a Ruggiero di lasciare il programma insieme a lei.

Lui è rimasto inizialmente sorpreso, ma ha accettato subito l’invito. Poi i due si sono baciati, mentre dal tetto dello studio è iniziata a cadere una pioggia di coriandoli. Barbara, come detto, è uno dei volti storici del programma. Nello studio lei ha vissuto tante gioie, ma anche momenti di sofferenza. Ha pianto, ha commosso il pubblico, e nel tempo si è guadagnata l’affetto di tutti, in primis della conduttrice, che dopo la scelta le ha dedicato parole dolci e sincere.

Ovviamente, i social sono impazziti. Qualcuno ha parlato addirittura di un momento storico, visto che ormai in pochi credevano che Barbara potesse ancora trovare l’amore. “Barbara, quello che è successo oggi ci ha spiazzati tutti! Complimenti, e poi lui è pure carino… non fartelo scappare pensando di tornare alla famosa sedia!”, si legge in uno dei tanti commenti.