A Uomini e Donne è sempre Tina Cipollari contro Gemma Galgani. Tra l’opinionista e la dama non corre buon sangue e non manca occasione in cui questo particolare viene messo in evidenza. È successo anche durante la puntata di venerdì22 ottobre, quella in cui le dame hanno sfilato al centro dello studio. Il tema è “Come ti seduco” e ogni dama lo ha interpretato a modo proprio.

Ad esempio Marika ha sfoggiato un abito rosso promosso a pieni voti dalla stylist Anahi con un bell’8! La sfilata conquista tutti, ma Armando le dà solo un 5 come voto: “la vedo con altri occhi, il voto è perché mi aspettavo almeno uno sguardo, ma va bene così”. Gianni Sperti in studio non perde occasione per riprendere il cavaliere napoletano. Ida Platano, invece, ha detto che le piace ridere e sorridere, le piace il buon cibo e la buona cucina e questa è la sua arma di seduzione.

Per quanto riguarda Gemma Galgani, la dama torinese si è esibita nella sfilata di seduzione e per l’occasione aveva deciso di conquistare il parterre maschile con una passerella in perfetto stile “car wash”. Per questo motivo in studio era presente un secchio pieno d’acqua e Tina non ha perso l’occasione di inzuppare la sua “nemica”. L’opinionista ha voluto sminuire quanto fatto da Gemma Galgani.





Il parterre maschile ha apprezzato tanto la performance, dando voti altissimi. “Sono dei corrotti e tu sei veramente vergognosa. Ti credi una ventenne, ma sei un rottame”, ha detto Tina Cipollari, mentre Gianni Sperti l’ha difesa dicendo di averla trovata piuttosto sexy: “L’ha fatta bene dai”, con l’opinionista che si è arrabbiata non poco. Anche Marcello ha apprezzato Gemma Galgani e l’ha difesa dalle accuse dell’opinionista. La stessa Dama ha replicato alle parole dell’opinionista. Ad un certo punto Tina ha chiesto: “Mi puoi dare quel secchio?”. È andata nel dietro le quinte a prenderlo ed ecco il gavettone.

Il CAR WASH non poteva non finire così 🤣🤣🤣 #UominieDonne pic.twitter.com/jQ9yRHUwVD October 22, 2021

Tina Cipollari è riuscita ancora una volta a sorprendere Gemma Galgani e dopo averle fatto il gavettone si è nascosta. La dama è rimasta in studio completamente inzuppata d’acqua e con una spugna in mano. Si è tolta le scarpe e ha detto: “Esci fuori se hai il coraggio, mai in faccia come faccio io. Un confronto diretto mai. Chissà quanto ti fa ridere sta cosa. Ora ricambio con la spugnetta in mano”. Gemma ha poi lanciato una spugna a Tina, che ha ricambiato. Il battibecco tra loro è stato interrotto da Maria De Filippi.