“Smettila o te ne pentirai”. UeD, Tina perde le staffe: caos in studio con un membro delle troupe

Uomini e Donne, show di Tina Cipollari nella puntata di oggi. L’opinionista si è lasciata andare ad un fuorionda in diretta accusando, per così dire, la regia. Nei giorni scorsi Tina era stata spesso sotto i riflettori attaccando Pinuccia che aveva lasciato la trasmissione. Tina Cipollari ha attaccato duramente Pinuccia, asserendo di credere che stia manipolando il cavaliere Alessandro: “Sembra che lei non lo vuole, ma intanto lui deve essere libero e stare a sua disposizione…”. Di fronte alle critiche della bionda opinionista, la signora Pinuccia ha lasciato lo studio tra le lacrime.



“Vi ringrazio, vado perché non ce la faccio più. Ho un dispiacere grande”, sono state le parole della signora Pinuccia mentre lasciava lo studio. “Lei fa gli errori e poi la colpa è mia?”, ha invece commentato Tina Cipollari. Maria De Filippi, insieme ad Alessandro, ha così raggiunto Pinuccia dietro le quinte convincendola a rientrare in studio. “Tina fai sempre questi casini”, ha ironizzato Maria.



Tuttavia la dama di Uomini e Donne in lacrime non ha nascosto di essere stufa che venga messa in mezzo: “Continuano a mettere zizzania…Io voglio solo trovare qualcuno che mi voglia bene…” Pinuccia ha poi scagliato un’ultima frecciata a Tina Cipollari a Uomini e Donne: “Mi sembra di essere tra i bambini dell’asilo…”.







Nella puntata di oggi Tina Cipollari se la prende con il direttore delle luci e il pensiero di molti telespettatori finisce su Barbara d’Urso. Subito l’opinionista chiede a Maria De Filippi il permesso per far entrare il direttore delle luci. Non vuole più essere ripresa dalle telecamere che si trovano in alto. Pertanto, pretende di essere inquadrata solamente dai riflettori che si trovano in basso, grazie alle quali chiaramente appare più slanciata e a detta sua “più magra”.



“Oggi mi devo togliere questi sassolini dalla scarpa perché sono stanca! Senta scusi io non voglio litigare perché già qui tutti i giorni è un litigio. È un complotto contro di me”. Impossibile non ridere anche per i telespettatori, che da casa applaudono al momento. Sono tanti coloro che affermano che il programma della De Filippi senza Tina non sarebbe più lo stesso. “Guarda che mostro, sembro invecchiata”, fa notare la Cipollari mostrando il livello basso di luminosità.