Gemma Galgani ancora grande protagonista a Uomini e Donne. La dama lo scorso 19 gennaio ha compiuto 72 anni ed oggi è stata festeggiata in studio. Tra tanti complimenti e carineria non poteva mancare la doccia gelata di Tina Cipollari che, come al solito, ha sparato a zero contro Gemma. Come prima cosa ha fatto portare un torta con 75 candeline corredata di brutte foto della Galgani. Quindi ha mandato in sovraimpressione una lettera in cui la copre di insulti. Nella lettera in questione, la chiama ‘cretina’ e la fa passare come una donna che passa da un letto all’altro.



Dura la reazione del pubblico di Uomini e Donne. A cominciare proprio da Gianni Sperti che si è dissociato da quanto fatto da Tina. “Mi dissocio da tutto quello che hai detto, vorrei vedere te a 72 anni come arrivi! Il giorno del suo compleanno potevi essere più carina”. Gianni appare fermo nella sua posizione e non ride neanche un istante alle provocazioni ironiche della sua collega.



“È il suo compleanno, fai un gesto carino o non lo fai. ‘Cretina’ le hai detto”, le fa notare Gianni. Infine, si dice dispiaciuto, fa ancora gli auguri di buon compleanno a Gemma e le fa anche i complimenti.Dall’altra parte, la Galgani non se ne sta zitta: “Sei squallida”. Sul motivo dell’acredine tra i due volti noti di Uomini e Donne molto si è parlato.







Stando a quello che si leggeva sulla rivista Tina Cipollari non proverebbe altro che invidia per Gemma Galgani. La fonte consultata da Nuovo faceva infatti sapere. “Mentre la Galgani sta cercando con successo di fermare il tempo, ringiovanendo sempre di più, Tina non riesce a starle al passo. Due anni fa, a Uomini e Donne, la Cipollari aveva dichiarato l’obiettivo di perdere venti chili”.