“Parole trite e ritrite, deve cambiare…”. Tina Cipollari colpita e affondata, la coltellata parte direttamente da UeD

Uomini e Donne di Maria De Filippi, spunta la frecciatina a Tina Cipollari. Le registrazioni delle puntate del rinomato dating show più seguito d’Italia riprenderanno tra non molto, per una nuova edizione tutta da seguire. Nel frattempo spetta al Magazine del programma, raccogliere alcune riflessioni da parte dei volti che da sempre caratterizzano la trasmissione. E non poteva mancare proprio ‘lei’.

Anno dopo anno, il pubblico ha avuto modo di assistere ai loro siparietti, e tra una battuta e un abbraccio, la dama e l’opinionista continuano ad animare le puntate. Ovviamente stiamo parlando di Gemma Galgani e di Tina Cipollari, ed è proprio la dama torinese, questa volta, a sferrare la frecciatina. Ma in fondo le si ama anche per questo.

Gemma Galgani, volto storico del dating show di Canale 5, attende lo ‘start’ del programma e nel frattempo si lascia andare a qualche considerazione sull’opinionista: “A Tina suggerisco di fare il pieno di argomenti nuovi da esporre in trasmissione, così non deve sempre ricorrere alle offese nei miei confronti, oppure a tirare fuori pettegolezzi infondati sulla mia vita passata”.





E aggiunge: “Poi, mentre ci sono, le vorrei dire anche, oltre a evitare parole trite e ritrite vero la sottoscritta, di proporsi con un nuovo look magari, qualcosa i più fresco, più infamale, più giovanile… del resto andiamo in onda alle tre del pomeriggio, mica deve agghindarsi ogni puntata come fosse alla Prima della Scala”. Non solo su Tina Cipollari, Gemma ha avuto modo di esprimersi anche in merito a Isabella Ricci, protagonista insieme a lei dell’ultima edizione del programma.

“Non ho avuto nessun contatto con Isabella, del resto non c’erano proprio i presupposti per definirci amiche, soprattutto dopo i risolti delle ultime puntate. Nel caso molto ipotetico di una sua chiamata, le direi semplicemente, ‘Benvenuta nel 2021’, visto che ora mi sembra abbia superato la sua timidezza, la sua perplessità e la sua mancanza di tempo nei confronti dei social, è diventata molto attiva!”.