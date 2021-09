A Uomini e Donne si continua a parlare dei ritocchini estetici di Gemma Galgani. La storica dama del dating show di Maria De Filippi la scorsa estate ha deciso di rivolgersi al chirurgo estetico per rifare alcune parti del suo corpo. Dopo il lifting al viso dello scorso anno, Gemma ha rifatto seno e labbra. Quando ha fatto il suo ingresso in studio, anche Maria De Filippi ha dimostrato di essere sbalordita dal risultato. In effetti, il seno è abbastanza in evidenza.

Inizialmente Gemma Galgani si era recata nella clinica per effettuare un ritocchino alle labbra. La scelta di rifare il seno è arrivata in un secondo momento. “Non sono mai stata così bella”, ha dichiarato Gemma di fronte allo specchio, sorpresa anche lei per il risultato. “Viene istintivo guardare il seno e non il viso. Un seno importante, vedo”, commenta così Maria il cambiamento estetico di Gemma, mostrandosi sbalordita.

A 71 anni Gemma Galgani è ormai da diverse stagioni alla ricerca poco fortunata dell’amore. Nello studio di Uomini e Donne le ha provate tutte, dai coetanei a ragazzi molto più giovani di lei. E Tina Cipollari le rinfaccia ancora la passionaccia “scandalosa” per il toy boy Sirius, al secolo il marinaio Nicola Vivarelli. Una storia chiacchieratissima, iniziata a distanza durante il periodo del primo lockdown, e culminata nella scorsa stagione con una drammatica rottura davanti ai riflettori.





L’ultimo cavaliere che ha colpito Gemma Galgani è Kerry. “Io l’ho trovato molto simpatico, infatti ci ho fatto il primo ballo. Balla in modo molto sensuale”, ha commentato Gemma che ormai sembra persa per lui e non fa nulla per nasconderlo e si scatena con lui in pista. Nonostante le avances palesi, Kerry confida di non essere interessato alla Galgani che si becca un clamoroso due di picche.

E Tina Cipollari, impietosa come al solito, pungola la dama che a suo dire, con il “nuovo” prosperoso davanzale “sembra Cicciolina”. “Stessa espressione – rincara la storica opinionista della De Filippi -. Ti andrà male in amore, ma magari qualche produttore di film p***o ti chiama”. In ballo ci sarebbero anche le punturine alle labbra, per renderle più gonfie. “Ti dice male quest’anno – la “battezza” ancora la Cipollari -. Nonostante la ristrutturazione era meglio quando eri com’eri”. Tina non le manda a dire al pari dell’altro opinionista Gianni Sperti: “Era meglio quando era peggio”.