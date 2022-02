Uomini e Donne, il fascino di Tina Cipollari colpisce ancora. Per rompere la consuetudine con Gemma Galgani, l’opinionista è reduce da un piccolo battibecco con Franco Fioravanti. Nulla di irrecuperabile, si badi bene. Infatti poco dopo la puntata nel corso di un’intervista rilasciata per il settimanale Uomini e Donne Magazine, il cavaliere ha fatto una rivelazione molto esplicita.

Dalle scale del dating show Franco Firoavanti è sceso con idee ben precise, quelle di corteggiare Nada. Ma la frequentazione non va a buon fine e il cavaliere decide comunque di tentare Cupido e le sue frecce e riprovare ad aprire il suo cuore a un’altra dama: “Come coppia non potevamo funzionare”, ammette al magazine del programma il cavaliere.

Il cavaliere ha proseguito ad ammettere: “Siamo troppo diversi” seppur Nadia sia “una persona davvero simpatica e ora faccio il tifo per lei e Massimiliano”. Ma non finiscono qui le dichiarazioni rilasciate da Fioravanti che riguardo l’esperienza a UeD defnisce “incredibile”.





Nel corso della stessa intervista, il cavaliere si lancia in una rivelazione ben precisa. Reduce dal battibecco avuto con la storica opinionista del programma, Tina Cipollari, Franco Fioravanti ammette: “La porterei a cena fuori in un celebre ristorante. Mi sta molto simpatica, Tina”.

Ora non resta che capire la reazione di Tina non appena appresa la notizia dell’invito ricevuto dal cavaliere in persona. Insomma, un colpo di scena dopo un altro nello studio televisivo di Maria De Filippi, scenario di nuovi grandi inizi, anche in termini di amicizia. Pace fatta tra i due?