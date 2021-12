Alta tensione a ‘Uomini e Donne’ anche nella puntata di giovedì 2 dicembre. E ancora una volta è Tina Cipollari a esplodere di rabbia davanti a tutto lo studio. Come ben sapete, non riesce proprio a tenersi tutto per sé ed ha esternato il suo pensiero in maniera durissima contro un volto del dating show di Maria De Filippi. Parole che sono comunque state condivise anche da buona parte del pubblico, anche se ce n’è un’altra che invece non è proprio d’accordo con l’opinionista.

Nella precedente puntata del programma, Tina Cipollari aveva invece attaccato Gianni Sperti: “Sei poco imparziale con Isabella, stai andando dalla parte di Armando pur di attaccare Isabella”. Un vero e proprio caos in studio, visto che la Cipollari ha voluto far intendere che lui sia sempre andato contro Armando, ma adesso improvvisamente ha cambiato opinione per la Ricci. Uno scontro muso a muso, che aveva lasciato tutti interdetti, visto che in poche occasioni i due colleghi-amici si erano battagliati così.

Quando un cavaliere di ‘Uomini e Donne’ ha iniziato a chiedere una seconda chance a Ida Platano, Tina Cipollari non ci ha visto davvero più e ha iniziato a inveire contro l’uomo, considerato ormai una persona assolutamente non affidabile dalla Vamp: “Ormai non sei più credibile e qui ci metto un punto. Tu che parli di rispetto è fuori luogo, hai detto che quando hai fatto tutte quelle promesse non eri razionale. Quando lei ti ha detto che è stata titubante però ti chiede di uscire, hai avuto una reazione sgradevole”.





E Tina Cipollari ha aggiunto ancora su Diego Tavani: “Capisco Ida che non ti crede più, anche in questo momento non sei sincero e ti sei rigiocato questa carta”. Lui aveva precedentemente affermato: “Hai riacceso delle cose in me, parlavo perché c’era un sentimento che mi faceva dire le cose, non sono riuscito a gestirmi e sei entrata come una valanga. Vorrei che tu mi riguardassi come in quel periodo, sto qui per l’ennesima volta, questa è la realtà e ho le mie paure”. Ma Ida non ci ha creduto affatto.

Prima del giudizio finale di Ida Platano, che ha ammesso di non fidarsi più di Diego, Tina Cipollari l’ha demolito ancora di più con queste parole durissime: “Hai giocato, sei stato un buffone e come uomo vali zero”. Anche Gianni Sperti è stato dello stesso parere di Tina, quindi per Tavani sarà davvero difficile far cambiare idea a loro tre. Complicatissima una tregua tra lui e l’ex di Riccardo Guarnieri.