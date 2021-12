La stagione di Uomini e Donne è a dir poco complessa. Nei giorni scorsi nell’occhio del ciclone era finita Andrea Nicole che, secondo alcuni, non avrebbe detto tutta la verità alla redazione. A far scoppiare una nuova bomba c’era poi stata la nuova relazione di Gemma Galgani, alle prese con un nuovo cavaliere dopo la fine della storia con Costabile. Nel dettaglio la dama torinese, fresca di guarigione dal Covid. Nella puntata di Uomini e Donne andata in onda venerdì 3 dicembre, Gemma Galgani ha conosciuto a distanza un nuovo cavaliere arrivato in studio per frequentarla.



Si tratta di Leonardo, 68 anni. Gemma Galgani ha confermato di aver notato una grande sintonia con il cavaliere, che si dice pronto a conquistarla e portarla in esterna. I due ballano a distanza e Gemma si commuove molto, scoppiando a piangere, poiché felice delle attenzioni del cavaliere. La pagina ‘Uominiedonneclassicoeover’ ha infatti aggiunto.



“Gemma è uscita in esterna con Leonardo e i due si sono baciati”. E poi ha concluso, soffermandosi su Matteo: “Lui ha fatto due esterne: una con una ragazza nuova e l’altra con Federica”. Non resta adesso che aspettare la messa in onda di questo appuntamento di Uomini e Donne che non andrà in onda oggi 8 dicembre. Per la giornata dell’Immacolata il programma è stato sospeso.







Una decisione che arriva dai vertici Mediaset. Al posto di Uomini e Donne andrà in onda Operation Christmas. ll prossimo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show ideato e condotto da Maria De Filippi, è previsto per il giorno successivo: giovedì 9 dicembre 2021 alle 14.45. Ancora pochi giorni poi e il programma andrà in pausa per le feste natalizie fino all’Epifania.



Una decisione non nuova, visto che anche negli anni scorsi Mediaset decise per questo stop. Insieme a Uomini e Donne si fermerà anche l’altro programma di Maria De Filippi: Amici 21. A gennaio, poi, Maria De Filippi non solo tornerà con il talk show sentimentale (Uomini e Donne), ma anche con la scuola di Amici e soprattutto C’è posta per te, uno dei programmi più forti del sabato sera. Insomma il meritato riposo dopo un anno molto lungo.