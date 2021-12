“È ora di dire la verità”. UeD nel caos, la segnalazione bomba su Armando Incarnato agita lo studio

Uomini e Donne, polemiche intorno ad Armando Incarnato: sul cavaliere napoletano spunta una segnalazione bomba. Per lui non sono momenti facili, solo pochi giorni fa era stato travolto dalle polemiche salvato in calcio d’angolo da Maria De Filippi. A spingere la padrona di casa a intervenire il caso legato alle foto, poi rivelatesi una bufala, su Marcello. “Penso che Armando su questa segnalazione abbia preso una toppata, perché si fida di gente che gli manda queste cose. La fonte che lui porta non è credibile per noi, ma lui ci crede”, questa la spiegazione di Maria.



“È una fonte che vive di questo programma, inventandosi cose da anni”. Armando Incarnato aveva fatto un passo indietro, chiedendo scusa a Marcello per la situazione che si era creata. “Con Armando ho discusso anche io tante volte. Credo nella sua buona fede, sennò non arrivava fino alla fine. Esagera perché è passionale. Non gli dà la mano forse per il Covid o perché è orgoglioso”.



Ora però ecco che intorno ad Armando Incarnato scoppia una nuova bomba Quasi due anni fa infatti si era già parlato di Janet, l’ex fidanzata di Armando, e lei stessa è stata ospite in studio per affrontare l’argomento. A far scoppiare la bomba era stata Veronica Ursida, a quel tempo nel mezzo di una liason con il cavaliere, accusandola di averle spedito messaggi cattivi e volgari.







Due anni dopo Janet sembra tornare prepotentemente nella vita di Armando Incarnato. A riportare le notizia è Deianira Marzano che raccoglie un messaggio da parte di un parente, forse un cugino, del cavaliere. “Una volta a persone a me molto vicine parlava di questa ragazza come la sua fidanzata. Lavora nel suo negozio di parrucchiere”. Secondo il messaggio quindi lui parlerebbe di Janet come la sua fidanzata.



La loro storia era durata cinque anni. “Non tutte le storie d’amore finiscono con l’odio”, aveva detto Armando Incarnato, sembra infatti che tra loro non ci siano rancori. Resta ora il dubbio che qualcosa di diverso, oltre l’amicizia, stia bollendo in pentola. Ed il pubblico di Uomini e Donne è già pronto a scatenarsi.